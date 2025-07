La I Trobada de Joves de la Plataforma per la Llengua enforteix els lligams entre el jovent dels Països Catalans

Aquest cap de setmana, la Plataforma per la Llengua ha organitzat la I Trobada de joves de l'entitat, que ha tengut lloc a Xodos (l'Alcalatén, al nord del País Valencià), en el marc de l'Aplec de Penyagolosa, una activitat que ha cercat donar a conéixer el territori i promoure l'ús de la llengua pròpia entre el jovent. Els assistents es varen traslladar fins a Xodos amb els dos autobusos organitzats per la Plataforma per la Llengua des de Barcelona i València. Aquest esdeveniment és una oportunitat per a connectar joves compromesos amb la llengua i el territori, crear xarxa i reivindicar l'ús social del valencià en tots els àmbits de la vida.

En el marc de la trobada, divendres a la nit els assistents varen gaudir de les actuacions dels grups Primavera Valenciana, Fetus i Hereus; i, dissabte, la Plataforma per la Llengua va organitzar una sessió de contacontes per als més menuts amb 'El ventall d'Aitana'. També va muntar una paradeta dins la fira d'entitats, que va estar oberta a la participació d'altres associacions. A més, es va organitzar una ponència emmarcada al cicle 'Pensem les llengües', iniciat el passat mes de maig al Casal Tio Cuc d'Alacant, que va omplir la sala el segon dia de trobada. La conferència va ser un diàleg entre els docents Xavier Serra i Marina Macià, i va posar el punt de mira en l'acceleració del procés d'extinció de les llengües arreu del món, un efecte advertit pels lingüistes des de fa dècades. La xarrada va comptar amb la presència del president de l'entitat, Òscar Escuder, que va saludar els assistents que es varen desplaçar fins a Xodos. Dani Miquel va iniciar el darrer dia de trobada a la plaça de la Font de la població. El varen seguir els tallers de colp de guitarra, canyetes, postisses i iniciació al ball de jota, on els assistents varen aprofitar per a aprendre les diferents disciplines. L'actuació de la Rondalla d'Atzeneta i el concert de Titana van ser els últims actes on participaren els joves de la Plataforma, abans d'agafar els autobusos de tornada. A més, durant tot el cap de setmana, els joves de la Plataforma varen participar en la resta d'activitats de l'Aplec del Penyagolosa, com el taller de muixerangues, l'actuació de la Conlloga Muixeranga de Castelló o els concerts de La Fulla, Pepet i Marieta, Roba Estesa i Àcid + FMP Crew. Aprofitant la xarrada de Xavier Serra i Marina Macià, els assistents a la Trobada de joves de la Plataforma per la Llengua varen lluir una gran pancarta amb el lema 'La llengua no es toca', en referència a la campanya de l'entitat. Aquesta mateixa consigna és la que ompli setmanalment els centres educatius amb samarretes i banderoles verdes. A més del lema, la pancarta mostra un gran llistat de motius pels quals s'ha triat valencià a la consulta sobre la llengua base, que la societat valenciana ha fet arribar a la Plataforma per la Llengua els darrers mesos amb l'objectiu de materialitzar-la.