Calvià organitza els Campaments d’Estiu al refugi de Galatzó

L’Ajuntament impulsa un any més els Campaments d’Estiu Galatzó, un programa lúdic-educatiu destinat a nins, nines i joves d’entre 9 i 16 anys, amb l’objectiu de facilitar la conciliació de la vida laboral i familiar, alhora que es promou el desenvolupament integral dels participants. Aquest campus es va començar a organitzar l’any passat i permet posar la finca Galatzó a disposició de la ciutadania de Calvià. Els torns, que inclouen 6 dies i 5 nits, s’organitzen per franges d’edat: de 9 a 13 anys i de 13 a 16 anys. El preu de participació per a residents és de 189,50 € i per a no residents de 379,00 €.

El campament té lloc al Refugi de Galatzó, ubicat en plena Serra de Tramuntana, entorn natural declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO. A través d’activitats físiques, artístiques, manuals i mediambientals, fomenta el desenvolupament personal, la creativitat i l’autonomia, alhora que promou valors com el respecte, la convivència i el treball en equip. A més, el seu enfocament en l’educació ecològica convida a reflexionar sobre la relació amb la natura i l’impacte de les nostres accions en l’entorn. Amb aquest programa de campaments municipals, l’Ajuntament de Calvià reforça el seu compromís amb la conciliació familiar, proporcionant un espai segur i divertit on els infants poden desenvolupar habilitats socials i gaudir de la natura. Aquesta iniciativa municipal no només respon a una necessitat social actual, sinó que també consolida un model educatiu basat en el benestar infantil, la convivència i el respecte per l’entorn, convertint el campament en una eina clau per al creixement personal i comunitari. El programa inclou activitats de natura, esport, manualitats, expressió artística, jocs i dinàmiques de convivència, reforçant valors com el respecte, la cooperació i la consciència ambiental. No està permès l’ús de mòbils, tauletes ni dispositius electrònics per garantir la immersió i atenció plena a les activitats. S’haurà de portar material personal (roba, motxilla, cantimplora, llanterna...) i, en cas de participar en el torn de 13 a 16 anys, també sac de dormir i estoreta. Aquesta proposta està organitzada pel Servei de Joventut municipal amb el suport del Consell de Mallorca i el Refugi de Galatzó.