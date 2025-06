Un miler de persones es manifesten a Palma per «rompre amb sionisme» i «aturar el genocidi» a Palestina

Més de 1.000 persones s'han manifestat aquest divendres per diferents carrers de Palma per a reclamar la «ruptura de relacions amb el sionisme» i, d'aquesta manera, aconseguir que «s’aturi el genocidi» a Palestina. Aquest era el lema principal de la pancarta de capçalera de la marxa convocada per Mallorca per Palestina i Ciutadans per Palestina, entre altres entitats, que ha sortit de la plaça d'Espanya i ha acabat en la plaça Joan Carles I.

No obstant això, abans del seu inici, els organitzadors s'han queixat perquè la Policia espanyola els impedia el pas per a començar la protesta. Ja durant la marxa s'han cantat una sèrie de consignes com «l'únic terrorista, l'Estat sionista», «boicot Israel, Palestina llibertat» o «on estan, no es veuen, les sancions a Israel». Així mateix, s'han pogut llegir pancartes en les quals es criticava la «complicitat» amb el sionisme del rector de la UIB, Jaume Carot, o s'acusava la presidenta del Govern, Marga Prohens, de ser «defensora del genocidi».

En finalitzar, s'ha llegit un manifest en el qual s'ha assenyalat que últimes setmanes els «nivells de barbàrie» que està disposat a assumir el sionisme per a «exterminar el poble palestí no tenen límit». En aquest sentit, han criticat que malgrat que Gaza es troba en «ruïnes», els desplaçaments i els bombardejos contra refugis i hospitals «no cessen». «L'Exèrcit israelià recorre a la fam extrema com a arma d'anihilació, en impossibilitar l'entrada d'ajuda humanitària. A més, Cisjordània ha estat blanc de noves batudes mortíferes, detencions massives i més colonització», han remarcat.

D'aquesta manera, han subratllat que el president d'Israel, Benjamin Netanyahu, hauria aprovat 22 nous assentaments il·legals amb la intenció d’«impedir qualsevol futura existència d'un Estat palestí». Per als convocants, aquesta seria l'«enèsima escalada» d'un genocidi que té més de 75 anys d'història. La Unió Europea ha anunciat que evisaria l'acord d'associació amb Israel i el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, l'ha titllat d’«Estat genocida», al mateix temps que ha autoritzat un projecte de llei que obre la porta a l'embargament total d’armes.

«Tot això no ha de fer oblidar que, per als col·laboradors del sionisme, incomoditat no ha estat mai sinònim d'incompatibilitat. La barbàrie israeliana gaudeix del silenci de la comunitat internacional, a excepció de la ruptura de relacions d'alguns pocs Estats o les accions decidides del Iemen», han al·legat. Per aquests motius, han asseverat que la «hipocresia» és la «tònica general» i han qualificat a l'Estat espanyol com un «fort aliat d'Israel», ja que a pesar que el Govern PSOE i Sumar ha trencat contractes d'armament, «manté previsions de negoci amb Israel en els pressupostos amb contractes per valor de més de 200 milions d'euros».

D'aquesta manera, els organitzadors de la protesta han exigit al Govern espanyol que vagi «més enllà de gestos i paraules»i «talli definitivament totes les relacions amb el sionisme». Així, han demanat que es talli les relacions militars amb la venda d'armament i han rebutjat la presència de les bases de l'OTAN en l'Estat espanyol, com la del port de Maó. També a nivell diplomàtic, amb el tancament d'ambaixades, i promoure sancions a empreses que es beneficiïn de l'«espoli de terres i l'explotació del treball palestí en règim d’apartheid». Igualment, han demanat «aïllar al sionisme» en tots els àmbits i per a això demanen excloure als sionistes de festivals, competicions i esdeveniments, ja que «l'oci no pot blanquejar el genocidi». D'altra banda, han reclamat a l'Ajuntament de Palma que deixi de «censurar la solidaritat en els espais municipals».