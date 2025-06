Les Balears llancen la campanya ‘La calor pot ser mortal, la prevenció es vital’

El Govern continua reforçant les campanyes de prevenció en situacions d’emergència. Sota el lema 'La calor pot ser mortal, la prevenció és vital', s'ha presentat la nova campanya dirigida a la població en general, per tal de fer arribar les principals recomanacions de prevenció i evitar riscs derivats de les altes temperatures.

Es tracta d’una campanya innovadora ja que fins ara, cada any s’emetien indicacions des de diverses conselleries del Govern. Enguany s’han unificat els principals consells, ja que la majoria eren comuns, per tal de fer una campanya que arribi més i millor a tots els ciutadans de les Illes Balears i també als visitants.

En concret, aquesta nova campanya ha estat impulsada des de tres conselleries. La Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, a través de la Direcció General d’Emergències i Interior; la Conselleria de Salut, a través de la Direcció General de Salut Pública; i la Conselleria d’Empresa, Ocupació i Energia, d’IBASSAL. I ha estat presentada avui matí pel director general d’Emergències i Interior, Pablo Gárriz; el Cap del Departament de Sanitat de Salut Pública, Amadeo Vázquez, i la secretària autonòmica de Treball, Ocupació i Diàleg Social, Catalina Cabrer.

Els consells que ofereix la campanya són essencials per evitar posar-se en risc i són:

Evita fer activitat física a hores de màxima insolació (de 12:00h a 16:00h ).

Evita fer activitat esportiva a hores de màxima insolació (de 12:00h a 16:00h).

Cerca l’ombra, cobreix-te el cap i vesteix roba lleugera.

Beu molta d’aigua encara que no tinguis set.

Menja lleuger i posa’t protecció solar fins i tot quan no estiguis al sol directe.

Tanca les persianes i finestres durant les hores de més calor.

«És tracta d’una campanya que pot semblar molt bàsica però alhora és molt necessària ja que cada estiu els hospitals i centres de salut han d’atendre molts pacients que han patit un cop de calor ja sigui fent esport a hores no adequades, insolacions a la platja per no hidratar-se o cremades importants per no posar-se crema», ha explicat el cap del departament de Salut Pública, Amadeo Vázquez.

Al llarg de l'any passat, Salut Pública va rebre la comunicació de 23 possibles casos de cops de calor dels quals, una vegada investigats, tan sols es va confirmar un, ha detallat Amadeo Vázquez, cap de departament de Salut Pública. Es va tractar d'un bebè de deu mesos el cas dels quals que es va produir a Menorca per la seva exposició al sol en una situació d'alerta taronja per altes temperatures. El nounat va ser ingressat a l'hospital Mateu Orfila fins a la seva recuperació i alta mèdica. L'any 2023 es van notificar 25 possibles cops de calor dels quals finalment només es van confirmar 3. Des de l'any 2004 en el qual es va posar en marxa aquest sistema de vigilància, s'han acumulat un total de 145 casos sospitosos dels quals es van confirmar com a cops de calor 54. D'ells, 10 van resultar èxitus.

Aquesta campanya, tot i anar dirigida a tota la població, posa especial atenció a les persones més vulnerables que són els ancians, els nins, les persones que pateixen una malaltia crònica i els treballadors que duen a terme la seva tasca a l’exterior i es troben més exposats a les altes temperatures.

«Ens preocupa la seguretat de les persones treballadores que fan feina a l’exterior durant els mesos de temperatures elevades» assenyala la secretària autonòmica de Treball, Ocupació i Diàleg Social, Catalina Cabrer. I afegeix: «L’IBASSAL treballa amb unes campanyes de difusió i conscienciació que ja vàrem començar l’any passat, a més de les visites a empreses de totes les Illes per verificar que els seus sistemes de prevenció de riscos estan adequats a aquests riscos. Les vàrem començar el mes de març i en duem ja prop de 400».

El missatge de la campanya és molt clar, la calor a banda de ser molesta pot suposar un risc real per a la salut de tots, per això és vital seguir els consells de prevenció i cridar l’112 en qualsevol situació de risc o emergència.

«Des d’Emergències 112 intentem crear conscienciació ciutadana. Avisem cada vegada que s’espera una onada de calor i activem el Pla Meteobal i les alertes necessàries. ha apuntat el director general d’Emergències i Interior, Pablo Gárriz. L’any passat la Direcció General d’Emergències i Interior va activar el Pla Meteobal per altes temperatures un total de 51 dies a les Illes Balears (24 dies en situació d’alerta a Mallorca, 14 a Eivissa i Formentera i 13 a Menorca).

Segons el director general d’Emergències i Interior: «El millor consell és que intentem no posar-nos en risc per tal de no arribar a haver de cridar als serveis d’emergències i perquè això passi, cal que es segueixen aquests consells de prevenció que oferim».

La campanya ja és visible als carrers de totes les Illes Balears. S’han col·locat els cartells amb els consells principals en els Objectes Publicitaris Il·luminats (OPI) des de l’inici d’aquest mes de juny i també es publicitarà a través de ràdios, premsa escrita i mitjans digitals. Avui s’ha presentat el vídeo oficial de la campanya que s’emetrà a les televisions i també a les xarxes socials del Govern i de les conselleries.

La campanya de conscienciació també estarà present als autobusos de transport regular de les Illes Balears. A Mallorca, es durà a terme de l’1 de juliol al 30 d’agost, amb possibilitat d’ampliar-se, i comptarà amb un total de 18 autobusos que exhibiran els missatges. A Menorca i Formentera, la campanya es realitzarà fins al 31 de juliol i seran 10 vehicles els que participaran en l’acció.

Cal destacar que es farà difusió de la campanya en quatre idiomes: català, castellà, anglès i alemany per tal d’arribar tant a la població local com a la població estrangera.