Els aliments continuen pujant per sobre de l'IPC a les Balears

Els aliments bàsics continuen encarint-se per sobre de l'índex general, amb una pujada del 3,1% l'últim any. «La preocupació és que, novament, l'essencial és el que més puja. Productes com la fruita encapçalen els increments. No és un luxe, és una necessitat», alerta Marga Munar, secretària general d'USO Illes Balears.

Des del 2021, l'alimentació ha estat el grup més afectat per la inflació: «En quatre anys, la vida s'ha encarit un 18,5%, però els aliments han pujat un 33,1%. Cap salari no ha crescut a aquest ritme. La situació s'està tornant insostenible per a massa persones», denuncia Munar.

També van augmentar per sobre de la mitjana els preus de l'habitatge i els subministraments (aigua, electricitat, gas), amb un 3,4%. «L'electricitat continua pujant, encara que amb menys força. Però això no vol dir que s'abarateix, només que puja una mica més lent. L'impacte a les economies familiars continua sent molt greu», assenyala la responsable sindical. Per contra, el transport va ser l'únic grup amb baixada interanual (−1,1%).

«No sorprèn que gairebé un 30% de menors estigui en risc de pobresa o que una part important de la població treballadora no arribi a final de mes. Exigim mesures per contenir els preus dels aliments essencials, una fiscalitat més justa en energia, i que es reactivi la prestació universal per fill per combatre la pobresa infantil», reclama Marga Munar. I conclou: «Davant la inflació i la precarietat, l'única sortida és l'ocupació digna, estable i amb jornada completa, acompanyat d'una pujada salarial que torni als treballadors el poder adquisitiu perdut».