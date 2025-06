Què és l'Espai Goya i quina és la seva situació actual?

Imatge de l'interior del cinema Goya, ara conegut com Espai Goya

Després de donar a conèixer un poc més el projecte per les seves xarxes socials, demà, dissabte 14 de juny, l'Assemblea coordinadora del cinema Goya, que aglutina diverses entitats i persones a títol particular; organitza una roda de premsa per explicar què és l'Espai Goya, en quina situació es troba i tot el que s'ha fet fins avui en dia.