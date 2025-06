Reclamen a l'Estat que les competències del registre civil retornin als jutges de pau

Després de més de dos mesos de l'entrada en vigor de la nova Llei d'Eficiència Judicial, la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB) i l'Associació de Jutges de Pau de les Illes Balears han alçat la veu per a reclamar a l'Estat que torni les competències del registre civil als jutges de pau.

«Des de la FELIB donam suport al procés de modernització, simplificació i digitalització de la justícia que cerca la nova Llei d'Eficiència Judicial, però també volem posar en valor la tasca que durant dècades han dut a terme els Jutjats de Pau i de manera especial la que afecta el registre civil», explica Jaume Ferriol, president de la FELIB.

I és que, des del 3 d'abril passat, entre altres coses, la tasca de dur a terme els matrimonis civils recau en els consistoris i no en els jutjats de pau, tal com passava fins ara.

«Ara, les noces les hem d'assumir els batles o regidors o, en cas contrari, els contraents han d'acudir a una notaria o al registre civil del partit judicial que correspongui, cosa que suposa un retrocés important per als municipis petits. Des de la FELIB diem sí a la nova Llei d'Eficiència Judicial, però sempre que no tregui les competències del registre civil als jutges de pau. Els Ajuntaments no podem continuar assumint la celebració de tants casaments», argumenta Jaume Ferriol.

Amb l'objectiu d'abordar aquest tema, el president de la FELIB s'ha reunit recentment amb Jaume Casesnoves, president de l'Associació de Jutges de Pau de les Illes Balears (AJPIB) i la Junta Directiva, els quals han explicat com els ha afectat aquesta nova llei.

«Els Jutjats de Pau han passat a denominar-se Oficines Municipals de Justícia, que és una oficina col·laboradora amb dependència directa del seu partit judicial. En el cas de Mallorca, en tenim tres: Palma, Inca i Manacor. I, per tant, tot tràmit que faci referència al registre civil, com pugui ser un casament, s'ha de fer al jutjat de pau, que depèn del supervisió correspongui», detalla Casesnoves.

D'aquesta manera, la figura del jutge de pau es manté, però sense competències al registre civil, per la qual cosa ja no s'ocuparan de les inscripcions de naixements, la celebració de casaments, les inscripcions de defuncions, ni l'expedició de llicències d'enterraments. Això sí, assumiran altres competències en assumptes civils, de mediació i conciliació.

«Perdre les competències del registre civil ens allunya dels ciutadans i empitjora la qualitat del servei que els oferim i des de l'associació entenem que hem de lluitar per a revertir aquesta situació. Abans, aquests tràmits eren ràpids i ara han de passar pel partit judicial. Si hi ha una defunció divendres al migdia, per posar un exemple, o bé ja no es podrà dur a terme l'enterrament fins dilluns, quan el lletrat de justícia així ho autoritzi; o bé la funerària s'haurà de desplaçar fins al jutjat de guàrdia de Palma, per a obtenir la llicència. Tot un retrocés, ja que abans aquestes gestions les feien directament els jutges de pau», destaca el president dels jutges de pau de les Balears, alhora que insisteix en l'estrès que provoca la demora de tot aquest procés a les famílies que viuen un moment tan dolorós com la pèrdua d'un ésser estimat.

I passa el mateix amb la celebració de matrimonis, que han de seguir la mateixa dinàmica d'allunyament del ciutadà, amb tots els tràmits addicionals que això suposa.

«Els ajuntaments i els notaris no tenen capacitat per a assumir tots els matrimonis que se celebren. És impossible. Els casaments no es programen d'avui per a demà, s'organitzen amb mesos d'antelació i els Ajuntaments no podran oferir aquest servei, per més que vulguin», conclou Jaume Casesnoves.

Davant d'aquesta realitat, tant FELIB com Associació de Jutges de Pau de Balears s'uneixen per a reclamar de manera conjunta que es revisi la nova Llei d'Eficiència Judicial i que els Jutjats de Pau tornin a tenir la competència dels registres civils per a continuar donant un servei proper i ràpid als ciutadans en moments tan importants com un naixement, un casament o una defunció.