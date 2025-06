L'Ajuntament identifica unes 600 persones sense llar a Palma

L'Ajuntament de Palma ha identificat les persones sense llar de la ciutat i calcula que actualment hi ha unes 600 persones que viuen en diferents assentaments.

Així ho ha subratllat el batle de Palma, Jaime Martínez, en la primera intervenció del Debat de la Ciutat de Palma que ha arrencat aquest dilluns.

Segons ha remarcat, Cort «treballa activament per a elaborar un pla que permeti atendre les persones sense llar» i, en un primer lloc, s'han identificat tots els assentaments, les persones que hi viuen i quina és la situació personal de cadascuna.

«Només amb dades objectives podrem abordar aquesta problemàtica», ha apuntat Martínez, alhora que ha subratllat que aquest any s'amplia en 30 places el servei de curta estada per a garantir una atenció adequada a les persones en situació d'exclusió social i s'impulsa el projecte de l'edifici de la Balanguera per a dones sense llar i mares monoparentals vulnerables.