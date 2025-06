Convoquen una manifestació a Palma per a exigir una ruptura total amb el sionisme i aturar el genocidi a Palestina

Diversos col·lectius solidaris de Mallorca convoquen una nova manifestació per Palestina el proper 20 de juny, a les 19 hores, a la plaça d'Espanya (Palma) amb el lema 'Ruptura total amb el sionisme. Aturem el genocidi'. «No podem callar davant l’extermini sistemàtic del poble palestí per part d’Israel que en un any i mig ha deixat almenys 60.000 persones assassinades, la meitat infants, i Gaza convertida en un cementeri a cel obert», ha assenyalat Mallorca per Palestina.

L'entitat remarca que les darreres setmanes «hem comprovat que els nivells de barbàrie que està disposat a assumir el sionisme per a exterminar el poble palestí no tenen límit: tot i que Gaza es troba en runes, els desplaçaments i els bombardejos contra refugis i hospitals no cessen. L’Exèrcit israelià recorre a la fam extrema com a arma d’aniquilació, impossibilitant l’entrada d’ajuda humanitària. A més, Cisjordània ha estat blanc de noves redades mortíferes, eviccions massives i més colonització. Recentment, Netanyahu ha aprovat 22 nous assentaments il·legals amb la intenció d’impedir qualsevol futura existència d’un Estat palestí».

L’enèsima escalada d’un genocidi que dura més de 75 anys ha fet que moltes figures públiques se sumin a la solidaritat. La Unió Europea ha anunciat la revisió de l’acord d’associació amb Israel. El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez ha titllat l’entitat sionista d’«estat genocida», i ha autoritzat un projecte de llei que obre la porta a l’embargament total d’armes. No obstant això, Mallorca per Palestina remarca que tot plegat «no ha de fer oblidar que, per als col·laboradors del sionisme, incomoditat no ha estat mai sinònim d’incompatibilitat». «La barbàrie israeliana gaudeix del silenci de la comunitat internacional, a excepció del tall de relacions d’alguns pocs Estats o les accions decidides del Iemen. La hipocresia és la tònica general, i l’Estat espanyol es manté com un fort aliat d’Israel: tot i que el govern PSOE-Sumar ha trencant contractes d’armament, manté previsions de negoci amb Israel als pressupostos amb contractes de més de 200 milions d’euros», han explicat.

Per tot això, continuen exigint al Govern espanyol que vagi més enllà de gestos i paraules, i talli definitivament totes les relacions amb el sionisme: