Més de 400 persones clamen a Palma per «una regulació veterinària justa i adaptada a la realitat de la clínica diària»

Més de 400 persones, entre professionals, famílies i simpatitzants, s’han reunit aquest diumenge a la plaça d’Espanya de Palma per a exigir canvis urgents a la normativa que regula el medicament veterinari. Sota el lema ‘Veterinaris i famílies, units pel benestar animal i la salut pública’, la mobilització ha estat impulsada per CEVE Balears, amb el suport del COVIB. El president del Col·legi, Ramon Garcia, i el president de CEVE Balears, Andreu Oliver, han estat els encarregats de llegir el manifest que s’ha fet públic arreu de l'Estat espanyol, en el marc d’una jornada de protesta coordinada a nivell estatal.

Durant la concentració s’ha fet visible el malestar creixent del col·lectiu davant l’entrada en vigor del Reial decret 666/2023 i l’obligació de comunicació de prescripcions al sistema PRESVET, que segons el sector dificulta greument l’exercici clínic diari, imposa una càrrega burocràtica desmesurada i compromet l’accés segur als tractaments per part dels animals.

Molts dels participants lluïen mocadors blaus, símbol de la protesta, que també ha estat adoptat per nombroses clíniques veterinàries i famílies, en un gest de suport i de visibilització del problema. El col·lectiu ha remarcat que aquesta mobilització no és només corporativa, sinó que «afecta de ple la ciutadania i les mascotes, que poden veure limitada la seva capacitat de rebre el tractament veterinari adequat».

Entre les principals reivindicacions expressades hi ha la modificació del reial decret, una moratòria real i efectiva per a facilitar l’adaptació del sector, la derogació del règim sancionador vinculat a PRESVET, la possibilitat que els veterinaris puguin subministrar els tractaments prescrits, així com la reducció de l’IVA aplicat als serveis veterinaris, per garantir que cap animal deixi de rebre atenció per motius econòmics.

Aquesta concentració culmina una primera meitat d’any marcada per diverses mobilitzacions públiques i accions institucionals del col·lectiu veterinari a les Illes Balears, com ara la moció aprovada pel Consell de Mallorca o la Proposició no de Llei aprovada pel Parlament que insta el Govern d’Espanya a establir una taula de diàleg i revisar l’actual marc normatiu.