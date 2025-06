Paquita Campins ja és la nova batlessa de Lloseta

Lloseta ja té nova batlessa, en la figura de la representant del PSIB-PSOE, Paquita Campins. Campins ha pres la vara de primera regidora aquest migdia en un ple extraordinari celebrat a la sala de plenaris de l’Ajuntament de Lloseta, i que ha comptat amb la presència de nombrosos ciutadans, i de companys i companyes socialistes com la secretària general de la Federació Socialista de Mallorca, Amanda Fernàndez, la secretària de política autonòmica del PSIB, Mercedes Garrido, el secretari d’Organització, Ares Fernández, la portaveu del grup Socialista al Consell, Catalina Cladera, i els batles d’Inca i Santa Eugènia, Virgilio Moreno i Pep Lluís Urraca, respectivament.

Campins ha afirmat sentir-se «satisfeta i orgullosa» per assumir aquest repte, «que assumesc amb la responsabilitat de no decebre al poble». La nova batlessa ha fet un balanç positiu de la gestió feta pel pacte de govern durant els primers dos anys de la legislatura, i ha fixat la implantació de l’escoleta 0-3 anys i d’un nou institut al poble, així com el manteniment de les infraestructures, com a «metes principals».

El relleu pactat a la batlia respon a un pacte de governabilitat al municipi entre PSIB-PSOE, Més per Mallorca i Ara Si, que ha sostingut a Angelina Pérez com a batlessa en els dos primers anys de legislatura. Campins ha tingut a càrrec seu les àrees de Contractació, Serveis Municipals, Policia Local i Recursos Humans.

Amanda Fernàndez s’ha congratulat de què els ‘socialistes’ de Mallorca guanyin «una nova batlia en un poble tradicionalment progressista i d’esquerres com Lloseta». La secretària general de la FSM ha valorat que el pacte que governa Lloseta està a peu de carrer amb els veïns i veïnes, que han omplert l’Ajuntament per «donar-nos aquest suport, per demanar-nos compromís, valors i feina». Paquita Campins (Lloseta, 1968), és agent comercial d’assegurances, afiliada a l’Agrupació Socialista de Lloseta, i regidora de l’Ajuntament des de 2015, tant en tasques de govern com a l’oposició.