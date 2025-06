La Facultat d'Educació aprova un manifest de suport al poble palestí davant la intensificació del genocidi

La Facultat d’Educació de la Universitat de les Illes Balears (UIB), igual que fan diverses assemblees de docents de centres educatius d’arreu de les Illes Balears, ha aprovat un manifest de suport al poble palestí davant la intensificació del genocidi.

El manifest

«La Facultat d’Educació de la Universitat de les Illes Balears, igual que fan diverses assemblees de docents de centres educatius d’arreu de les nostres illes, volem aixecar les nostres veus contra la barbàrie que s’està perpetrant a Palestina des de fa més d’un any i set mesos, arran de la intensificació del genocidi que pateix aquest poble des de fa més de 76 anys.

Com a professionals de l’educació, estam obligats a no restar indiferents davant la vulneració sistemàtica dels drets humans universals.

La nostra vocació ens empeny no només a formar els professionals de l’educació, sinó també a educar amb l’exemple. És per això que volem fer públic el nostre posicionament de suport al poble palestí i a tots els pobles oprimits d’arreu del món.

Vivim un augment esgarrifós dels bel·licismes, alhora que s’incrementen els corrents de racisme i d’odi envers tot allò que és diferent, i no volem formar-ne part.

Instam el Govern de l’Estat espanyol a complir la llei d’embargament d’armes aprovada al Congrés dels Diputats el passat 20 de maig. Segons informes del Centre Delàs, s’han firmat més de 46 contractes amb el govern genocida d’Israel per un valor de més de 1.000 milions d’euros.

Per això, a la Facultat d’Educació tenim clar que, sense deixar de banda les nostres realitats, no podem ignorar l’altre costat de la Mediterrània, on infants, civils, periodistes, professors, metges, hospitals i escoles són bombardejats de manera indiscriminada i sense treva. A això s’afegeix un setge brutal que impedeix l’accés a productes de primera necessitat com ara aigua, menjar, medicaments i combustible.

Desitjam de tot cor que la paraula PAU, tan present a les aules, esdevingui un concepte real. Tot i això, no podrà existir mai la pau sense que abans no hi hagi justícia i llibertat.

Palma, Alaior i Eivissa, 4 de juny de 2025».