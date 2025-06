Proposen el pla pilot 'Pere Garau, barri saludable' per a la barriada més poblada de Palma

La plataforma veïnal Flipau amb Pere Garau denuncia públicament la «descoordinació i rigidesa burocràtica» que pateixen els veïns de Palma a l'hora de comunicar incidències a l'espai públic, especialment pel que fa als residus voluminosos (mobles, matalassos, electrodomèstics...) i incivisme.

«Resulta sorprenent que gran part dels contenidors de Palma estiguin retolats amb el número d'atenció 900724000 que no existeix», apunten. A més, assenyalen que el WhatsApp del 010 (626035035) «explicita que només incidències a la via pública, no Emaya, i no facilita cap mena de resposta amb el número d'incidència».

La plataforma explica que Palma és una ciutat «cada cop més densa i complexa». El barri de Pere Garau n'és un clar exemple, amb gairebé 30.000 habitants. Per això, consideren que «no podem continuar amb estructures administratives del segle passat».

Per això, sol·liciten:

• Una unificació real dels canals de comunicació Emaya i Cort.

• Finestreta única de WhatsApp amb informació del número d'incidència i seguiment.

• Accessibilitat i coordinació entre àrees, perquè un problema de neteja, urbanisme o mobilitat no es converteixi en una odissea burocràtica.

'Pere Garau, barri saludable'

Des de fa anys, la plataforma Flipau amb Pere Garau desenvolupa l'estratègia 'Pere Garau, barri saludable'. I assenyalen que, l'apartat de neteja se sustenta en quatre eixos: més neteja, més conscienciació, més vigilància i més sanció.

Així, per a la barriada més poblada de Palma, proposen l'aplicació del pla pilot conjuntament entre l'administració i les entitats per a atendre la diversitat i la realitat poblacional del barri.

«El que està en joc no és només la neteja dels carrers, sinó la qualitat de vida de Pere Garau, la confiança ciutadana en les institucions i la voluntat de molts veïns i veïnes de continuar participant activament en la cura del seu entorn. No pot ser que els que tenen més facilitats siguin les persones incíviques», han conclòs.