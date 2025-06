El Ministeri té detectats 4.178 casos actius de violència masclista a les Balears

El Ministeri espanyol de l'Interior té detectats un total de 4.178 casos actius de violència masclista a les Illes Balears, segons dades estadístiques del departament que dirigeix ​​Fernando Grande-Marlaska recollides per Europa Press.

A nivell estatal, Interior té detectats al Sistema VioGén 1.469 casos de violència masclista amb menors exposats a patir violència vicària. En concret, el 31 de maig d'aquest any hi ha un total de 102.575 casos actius per violència masclista al Sistema VioGèn, dels quals 15 estan en risc extrem, 978 en alt, 13.734 en mitjà, 43.235 en baix i en 44.613 no se n'aprecia.

Les dades d'Interior també revelen que hi ha 53.606 casos de víctimes de violència masclista amb menors a càrrec, més de 7.000 dels que havia registrat al Sistema VioGèn el mateix mes de l'any passat (46.513).

Així, un total de 1.469 estan en risc de ser agredits pel maltractador de la seva mare. En concret, actualment hi ha quatre casos d'aquest tipus en risc extrem, 132 en alt i 1.323 en ric mitjà. Igualment, l'estadística reflecteix 12.510 casos amb menors en situació de vulnerabilitat.

A més, d'altra banda, 11.755 casos són d'especial rellevància, amb 15 en risc extrem, 932 en alt i 10.808 en mitjà risc. En aquests darrers es detecta «una combinació especial d'indicadors que augmenten de manera significativa la probabilitat que l'agressor exerceixi sobre la víctima violència molt greu o letal».

Per territoris el nombre més gran de casos actius de violència masclista és a Andalusia, amb 26.587; el segueix el País Valencià, amb 17.238; la Comunitat de Madrid, amb 13.022; Canàries, amb 6.650; Galícia, amb 6.009; Castella-la Manxa, amb 5.598; Múrcia, amb 5.549; Castella i Lleó, amb 5.286; Illes Balears, amb 4.178; Extremadura, amb 2.778; Aragó, amb 2.487; Astúries, amb 2.148; Navarra, amb 2036; Cantàbria, amb 1.556; La Rioja, amb 953; Ceuta, amb 262; i Melilla, amb 238.