Cau el Govern dels Països Baixos

El primer ministre dels Països Baixos, Dick Schoof, ha anunciat aquest dimarts que «cau» tot el govern, després que els cinc ministres de l'extrema dreta Partit per la Llibertat (PVV) de Geert Wilders hagin presentat la dimissió en bloc.

En una compareixença davant de la premsa, Schoof ha qualificat d'«irresponsable» la decisió de l'extrema dreta, que impedeix la continuïtat d'un gabinet que ja governava en minoria.

«En els darrers dies, he informat repetidament els quatre líders del partit que, segons la meva opinió, la caiguda del govern era innecessària i irresponsable», ha dit Schoof als periodistes.

A més, ha explicat que seguirà com a primer ministre en funcions amb la resta de formacions de la coalició fins que hi hagi un nou executiu, probablement després d'unes eleccions anticipades.

Discrepàncies sobre la política d'asil

Wilders ha trencat aquest dimarts al matí la coalició de govern per discrepàncies sobre la política d'asil, que assegura que ha de ser «la més estricta de la història».

Això era innecessari", ha remarcat Schoof, que no fa ni un any que ocupa el càrrec i és un veterà alt funcionari de l'Estat sense afiliació a cap partit.

De cara a la formació d'un nou govern, Schoof creu que hi ha «marge» al parlament per «cercar» altres majories.

Acusen Wilders d'«entregar» el país a l'esquerra

El cap de files del PVV ha situat el país en una crisi de govern només onze mesos després de la formació de l'executiu, que ja es va allargar durant més de set mesos.

El primer govern amb un partit d'extrema dreta incloïa el PVV de Wilders, el Partit Popular per la Llibertat i la Democràcia (VVD), el centrista Nou Contracte Social (NSc) i la formació populista del moviment de la pagesia BBB.

En un comunicat, la presidenta del grup parlamentari del BBB, Caroline van der Plas, ha criticat Wilders per «entregar els Països Baixos en safata a l'esquerra».

Segons ha apuntat, les propostes del PVV en matèria de migració i asil ja són sobre la taula i ara li tocava a la ministra ultra Marjolein Faber aplicar-les.

«Les lleis existeixen, el mandat hi és, i la coalició hi dona suport», ha afirmat. En la mateixa línia, la presidenta del VVD, Dilan Yeşilgö, ha criticat que «una vegada més, Wilders posa el seu propi interès per sobre» de l'interès de Països Baixos.

«Això no anava de migració. Tot el que es podia fer, ja havíem acordat fer-ho», ha afirmat i ha afegit que Faber no tenia «cap obstacle» per aplicar mesures més «eficaces» en política migratòria.