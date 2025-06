La Xarxa Europea contra la Pobresa diu que l'acord PP-Vox «és xenòfob»

La delegació balear de la Xarxa Europea contra la Pobresa (EAPN), per les seves sigles en anglès) ha decidit abandonar els pactes per la inclusió social signats a inici de legislatura amb el Parlament, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma després de la signatura del «xenòfob» acord pressupostari entre el PP i Vox.

En un comunicat, EAPN a les Balears ha recordat que aquests pactes es signaven des de 2014 amb les principals institucions de l'arxipèlag i varen néixer com un compromís dels partits per a «no utilitzar a les persones vulnerables com a eina de confrontació».

Fins divendres passat aquests valors s'havien mantengut amb independència de si els partits signants estaven a l'oposició o tenien responsabilitats de govern, però l'acord pressupostari del PP i Vox «suposa una innegable contradicció amb el que es va signar a les tres institucions i els «obliga» a prendre una decisió «dolorosa però contundent».

EAPN Balears ha retret que el document signat entre el PP i Vox "destil·la xenofòbia, aporofòbia i odi", especialment quan parla de "lluita contra la immigració il·legal" oblidant la perspectiva de drets humans "que hauria de caracteritzar a qualsevol partit que es consideri demòcrata".

També posen el focus en el rebuig declarat a l'acolliment de menors migrants "obviant que és una obligació", a la negativa a finançar més centres en els quals oferir-los "un tracte digne i una oportunitat de futur" i a l'enduriment dels requisits per a poder accedir a les ajudes i prestacions tant per a extutelats com per a perceptors de la Renda Social.

A més, ha aprofundit EAPN, "es torna a apunta, de manera més o menys dissimulada, a les entitats que atenen les persones que arriben de manera irregular a les nostres costes, titllant-les de col·laboradores del tràfic de persones".

El seu abandó dels pactes per la inclusió en el Parlament, Cort i el Consell de Mallorca --les tres liderades pel PP i Vox--, ha conclòs, no significa que renunciïn a continuar treballant per l'erradicació de les situacions d'empobriment i de les desigualtats.

«Ni tan sols que desistim de trobar espais de treball, interlocució i incidència que ens permetin continuar sent corresponsables en el disseny i la implementació de polítiques públiques en favor de les persones més vulnerables. Al contrari: ara, més que mai, cobra sentit el treball en xarxa i la cerca de la imprescindible col·laboració entre les administracions i el tercer sector. No acceptarem retrocessos en la garantia dels drets de les persones i continuarem treballant en favor dels més vulnerables", ha sentenciat EAPN.