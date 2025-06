Memòria de Mallorca celebra que el judici contra Le Senne serà el primer contra una persona per les ofenses dirigides a les víctimes del franquisme

L'associació Memòria de Mallorca ha celebrat que el judici contra el president del Parlament, Gabriel Le Senne (Vox), serà el primer que se celebri contra una persona per les ofenses dirigides a les víctimes del franquisme.

Així s'ha expressat l'associació aquest dilluns després de conèixer que l'Audiència Provincial de Palma ha desestimat el recurs presentat pel president de la Cambra autonòmica i que, per tant, serà jutjat com a suposat autor d'un delicte d'odi.

«Volem expressar la nostra satisfacció, així com la de les famílies d'Aurora Picornell i de les germanes Antònia i Maria Pascual. Per primera vegada, tant a les Illes com en la resta de l'Estat, una persona --i no una qualsevol, sinó un alt càrrec institucional-- haurà de respondre davant un tribunal per les ofenses dirigides a les víctimes del franquisme. I ho farà per un delicte d'odi, un delicte penal de la màxima gravetat», ha exposat Memòria de Mallorca.

Des de l'Associació han reconegut que el camí judicial que queda per recórrer «encara és llarg» i que queda per veure quina serà la resolució final del cas, però han considerat que el fet d'haver arribat fins a la fase de judici «ja suposa un avanç històric».

«Tenim accés a un recurs legal, a la justícia, com qualsevol altre col·lectiu de víctimes», han celebrat, alhora que han agraït a l'equip d'advocats que exerceixen l'acusació en representació de Memòria de Mallorca i a les víctimes del franquisme i les seves famílies, «que mai han defallit en la seva lluita».

Per tot això, des de l'associació s'han reafirmat en la seva «lluita» i han assenyalat que aquesta decisió de l'Audiència de Palma és un primer pas per a «començar a trencar la impunitat que durant dècades han patit les víctimes del franquisme».