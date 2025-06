L’Associació Ona Mediterrània – Mitjans Mallorquins convoca les enttats de la societat civil

L’Associació Ona Mediterrània – Mitjans Mallorquins, responsable de l'edició de: Diari de Balears (dbalears.cat), Ona Mediterrània (https:/ /www.onamediterrania.cat/), Ploma.cat, L’ESTEL(https://www.revistalestel.cat/) i la plataforma audiovisual VIDA (https://vida.cat/), ha convocat una reunió amb representants de les entitats de la societat civil, aquest proper dijous, 5 de juny, a les 18.00 hores, a Can Alcover.

«Tots els nostres esforços dedicats a augmentar la qualitat i la difusió d’aquests mitjans té com a motors principals posar a disposició de la nostra societat mitjans de comunicació en català i al servei de la defensa dels interessos de la ciutadania de les Illes Balears. El nostre principal focus és poder fer d’altaveu de la feina que fan les entitats que reivindiquen la cultura i defensa dels drets fonamentals», expliquen des de l'Associació, per això convoquen totes les entitats i moviments socials per abordar tres punts:

✅Com aprofitar els mitjans mallorquins: totes les possibilitats

✅Propostes de les entitats per millorar la tasca informativa dels mitjans mallorquins

✅Proposta de campanya per a reivindicar espais per a les entitats a Palma

Totes les entitats que treballen per una Mallorca millor, hi són convidades.