La regulació de vehicles a Eivissa no té en compte els formenterencs que s’hi han de desplaçar per accedir a serveis bàsics

La formació Gent per Formentera (GxF) ha lamentat que la regulació de vehicles a Eivissa, que ha entrat en vigor aquest diumenge, 1 de juny, «limita la mobilitat» dels residents de Formentera.

En un comunicat, GxF ha celebrat que, sis anys després, Eivissa comenci el seu projecte de regulació de vehicles de forma «pràcticament idèntica» a la mesura impulsada a Formentera en 2019.

No obstant això, la formació ha lamentat que no s'ha pensat en les necessitats dels residents a Formentera, que han de desplaçar-se a Eivissa per a accedir a serveis bàsics que no hi ha a Formentera.

Perquè, segons ha considerat GxF, «en aquests moments, la regulació de vehicles eivissenca limita la mobilitat de residents a Formentera per a accedir a serveis sanitaris, educatius o administratius».

Per aquest motiu, la formació GxF ha denunciat la «incapacitat» de Sa Unió per a defensar els interessos de Formentera davant l'equip de govern del PP en el Consell d'Eivissa.