Reclamen la cessió integral dels terrenys que conformen la zona arqueològica de Pollentia al Consorci Arqueològic

El PSOE demanarà al Consell de Mallorca i a l’Ajuntament d’Alcúdia que tots els terrenys que conformen la zona arqueològica de la Ciutat Romana de Pollentia se cedeixin al Consorci Arqueològic de Pollentia.

La consellera del Grup Socialista al Consell de Mallorca, Bea Gamundí, ha explicat que el Consell de Mallorca i l’Estat Espanyol són els propietaris dels terrenys que conformen aquesta zona arqueològica. A més, Gamundí ha afegit que «per tal de facilitar la gestió integral i la planificació a llarg termini del Consorci Arqueològic de la Ciutat Romana de Pollentia, es considera imprescindible la cessió de la titularitat de tots els terrenys de la zona arqueològica al mateix consorci, consolidant així un patrimoni conjunt sota una mateixa gestió».

Els socialistes insten al Govern de l'Estat a «iniciar la tramitació de la cessió de les finques registrals números: 7.453, 381, 977, 2.073, 3.940, 20.903, 1.127, 3.076, 3.199, 3.215, 3.216, 3.455 i la 391 de titularitat de l'Estat Espanyol situades a la zona arqueològica de la Ciutat Romana de Pollentia (Alcúdia-Mallorca) al Consorci Arqueològic de la Ciutat Romana de Pollentia».

A més, insten el Consell de Mallorca a «formalitzar la cessió de les finques registrals números 1.462, 3.454, 3.401, 1.275, 341 i 329 de titularitat del Consell Insular de Mallorca situades a la zona arqueològica de la Ciutat Romana de Pollentia (Alcúdia-Mallorca) al Consorci Arqueològic de la Ciutat Romana de Pollentia».

Finalment, insten el Govern de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l’Ajuntament d’Alcúdia a «estudiar i arribar a un acord per tal d'adquirir i finançar les finques del voltant de la Ciutat Romana de Pollentia i posteriorment, cedir-les al Consorci Arqueològic de la Ciutat Romana de Pollentia amb la finalitat de facilitar una intervenció i gestió integral».

La portaveu del PSOE a l’Ajuntament d’Alcúdia, Bàrbara Rebassa, ha comentat que «Pollentia és un lloc emblemàtic del nostre municipi. És fonamental la feina conjunta i coordinada de totes les institucions per protegir aquest espai i que la gestió de tots els terrenys siguin gestionats pel Consorci Arqueològic de la Ciutat Romana de Pollentia». El senador autonòmic per Mallorca, José Hila, ha mostrat el seu suport a la iniciativa i ha declarat que «parlarem amb el govern estatal per fer possible que aquests terrenys passin a ser gestionats pel Consorci».

Per altra banda, Bea Gamundí ha recordat que el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés i la consellera de cultura, Antònia Roca, van prometre a l’inici de legislatura la creació del Centre d’Arqueologia de Mallorca a Pollentia. I, ara, dos anys després, «no han fet res». «Com oposició, no tenim cap informació d’aquest projecte, per això hem presentat una bateria de preguntes», ha conclòs. A part de Bea Gamundí, Bàrbara Rebassa i José Hila, han estat presents en l’anunci el secretari general de l’Agrupació Socialista d’Alcúdia i regidor, Joan Gaspar Vallori i la regidora, Salli Rebassa.