El Partit Animalista recorda a l'Ajuntament de Sant Antoni el seu deure registrar les colònies felines

El Partit Animalista PACMA a Eivissa ha recordat aquest dissabte a l'Ajuntament de Sant Antoni (Eivissa) la seva obligació legal, establerta en la Llei 7/2023 de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals, d'identificar degudament a tots els moixos, inclosos aquells pertanyents a colònies felines. Aquesta normativa exigeix que tots els felins, tant domèstics com comunitaris, estiguin registrats mitjançant microxip i vinculats a un titular, que en el cas de les colònies correspon a l'administració local.

Des de PACMA valoren positivament els esforços realitzats pel consistori en matèria de control poblacional, amb l'esterilització de 850 moixos durant l'any 2024 i 245 en els dos primers mesos de 2025. No obstant això, consideren que aquestes actuacions han d'anar acompanyades del compliment íntegre de la legislació, especialment quant a la identificació dels animals, aspecte clau per a la seva traçabilitat, protecció i correcta gestió.

En relació amb la moció presentada pel regidor Antonio Lorenzo per a promoure campanyes d'esterilització dirigides a particulars amb tres o més moixos, des de PACMA consideren que l'actuació prioritària en el municipi ha de ser el registre i autorització de les colònies felines. «Avui, no consta cap colònia registrada oficialment a Sant Antoni, la qual cosa suposa un incompliment de la normativa vigent i un obstacle per a una gestió eficaç d'aquests animals», apunten.

La negativa de l'Ajuntament a inscriure una colònia ha motivat una demanda judicial presentada per una associació protectora, actualment en tràmit davant els jutjats contenciós administratius de Mallorca. Des de PACMA Eivissa insten l'Ajuntament de Sant Antoni a donar compliment a la Llei 7/2023 mitjançant el registre formal de les colònies felines, la identificació dels gats comunitaris i la col·laboració activa amb les associacions i entitats protectores.