L'Ajuntament de Palma dedica 1'6 milions a les associacions de veïns per als propers dos anys

L'Ajuntament de Palma ha resolt de manera provisional la convocatòria de subvencions per a les associacions de veïns de Palma i les seves federacions corresponents al període 2025-2026 amb una dotació de 1,6 milions d'euros en els dos anys.

Segons ha informat l'àrea de Participació Ciutadana de Cort, l'objectiu és enfortir el teixit associatiu i fomentar la participació veïnal, apostant per la cohesió social en els barris.

Així mateix, es persegueix brindar el suport necessari a les entitats veïnals per al seu creixement i consolidació i que puguin finançar projectes que fomentin la participació ciutadana i el desenvolupament sociocultural.

A la convocatòria s'han presentat un total de 43 entitats, dues d'elles federacions i la resta associacions de veïns. D'elles, 38 compleixen amb els requisits per a obtenir la subvenció.

D'aquesta manera, en comparació amb la convocatòria anterior, ha augmentat el nombre d'entitats que han presentat sol·licituds, 43 enfront de 40, així com el nombre de beneficiàries, que passa de 32 a 38.

Des de l'Ajuntament han recordat les novetats que inclou aquesta convocatòria encaminades a simplificar els procediments administratius i reduir la càrrega burocràtica per a les entitats. A diferència d'anys anteriors, on les associacions havien de presentar un únic projecte que abastàs totes les línies, el nou model permet que puguin sol·licitar ajudes específicament per a aquelles activitats o necessitats que considerin prioritàries.

Així, l'àrea de Participació Ciutadana ha treballat amb les associacions per a aconseguir un procés «més consensuat», segons han assenyalat, introduint un ampli ventall de suggeriments.

En cas d'existir sobrants en algunes línies pressupostàries, aquests poden ser redistribuïts entre altres partides. D'aquesta manera, atès que hi ha hagut un important sobrant en la línia C, la destinada a grans esdeveniments, i en la línia A, a les federacions, s'ha incrementat la dotació de la partida corresponent a la línia B, dirigida a les associacions de veïns.

Aquestes tres línies, segons estableix el pla estratègic de subvencions, contemplen 152.000 euros destinats a federacions d'associacions veïnals (línia A), 1,3 milions d'euros per a activitats comunitàries organitzades per associacions (línia B), i 120.000 euros per a secundar grans esdeveniments de rellevància tradicional organitzats per federacions i associacions (línia C).