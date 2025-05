El president Llorenç Galmés anuncia que el juny presentarà la llei per regular l'entrada de cotxes a Mallorca

El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha anunciat en el Debat de Política General celebrat aquest dilluns que en els pròxims dies estarà enllestit l’esborrany de la proposició de llei que, per primera vegada, regularà l’entrada de vehicles a l’illa i que a mitjans de juny presentarà als grups amb representació a la institució insular i, posteriorment, a la Comissió de Mobilitat.

Galmés ha avançat alguns dels aspectes que regularà la nova norma que també aplicarà una taxa per als vehicles que no tributin a les Illes Balears i fixarà un nombre màxim de cotxes de lloguer.

El president ha explicat que serà «el ple del Consell qui estableixi amb caràcter anual o biennal el sostre de vehicles i que es donarà preferència als que siguin elèctrics i no contaminants». A més a més, quedaran exempts de la prohibició els vehicles dels residents, els de persones amb mobilitat reduïda, els vehicles d’emergència i de cossos de seguretat, els de transport de mercaderies, i de distribució comercial. D’altra banda, les persones no residents a l’illa que siguin propietàries d’un habitatge a Mallorca podran circular amb un vehicle per propietari sempre que estigui domiciliat fiscalment a aquell domicili.

En el seu discurs, el president Galmés ha assegurat que es «prendran decisions valentes per fer front a un dels principals reptes: acabar amb les retencions a les carreteres». I ha afegit que l’objectiu és que la norma sigui debatuda i consensuada amb els principals sectors implicats i també a nivell polític. Per això, ha estès la mà als grups perquè la «iniciativa, tan necessària i demandada pels ciutadans, surti endavant amb una àmplia majoria i es pugui mantenir al llarg de les legislatures».

Galmés ha assegurat que «volem aprovar el sostre a l’entrada de vehicles en els pròxims mesos al ple i que la proposició de llei s’aprovi al Parlament aquesta mateixa legislatura».

S’eliminen els parcs eòlics de gran impacte paisatgístic

El president Galmés ha anunciat també que s’eliminaran les 24.000 hectàrees per molins eòlics de fins a 50 metres que fins ara permet el Pla Territorial i ha recordat que «amb la modificació quarta del PTI s’ha donat la primera passa per expropiar el Castell d’Alaró perquè es deixi de degradar i sigui, d’una vegada per totes, de tots els mallorquins». Així mateix, ha assegurat que «s’han corregit les 17 errades detectades en la modificació tercera del Pla Territorial aprovada la legislatura passada que reduïa la protecció d’Àrees Naturals d’Especial Protecció (ANEI) en sòl rústic comú o l’ampliació de ports com el d’Alcúdia».

S’incrementen les prestacions socials i places residencials

En matèria de Benestar Social, el president Galmés ha anunciat l’ampliació de la Xarxa d’Inclusió Social amb la compra d’un immoble de 50 places per a ús residencial per un cost 1,2 milions d’euros. Amb aquesta adquisició la institució insular triplicarà les places públiques d’inclusió social en dos anys.

A més el Consell aprovarà un nou Pla de Prestacions Bàsiques de 25’5 milions d’euros per tres anys per ajudar a finançar els serveis socials dels municipis. Una inversió que suposa un augment del 20% respecte l’anterior pla.

Així mateix, el president Galmés ha recordat que a aquesta legislatura s’han augmentat en gairebé un 10% les places residencials pròpies de l’IMAS amb l’obertura de les Germanetes a Palma i la residència Miquel Mir a Inca.

S'elimina la paraula 'promoció' a la Fundació Turisme Responsable de Mallorca

El Consell de Mallorca eliminarà la paraula «promoció» en els nous estatuts de la Fundació Mallorca Turisme que s’aprovarà en els pròxims dies i, segons el president Galmés, es canviarà el nom de la Fundació que, a partir d’ara, passarà a dir-se Fundació Turisme Responsable de Mallorca. «Amb l’eliminació de la paraula promoció, apostam per difondre la conscienciació i el turisme responsable a l’exterior», ha afegit Galmés.