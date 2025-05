El BOIB publica la polèmica nova ordenança cívica de Palma que entrarà en vigor aquest diumenge

El Butlletí Oficial de les Balears (BOIB) ha publicat aquest dissabte, 24 de maig, la nova Ordenança per al Foment de la Convivència Cívica de Palma, que entrarà en vigor aquest diumenge, dia 25 del mateix mes. Cal recordar que, des de la seva tramitació, la norma ha generat una gran polèmica i nombroses entitats ciutadanes s’hi han mostrat obertament en contra.

En una nota de premsa, l'Ajuntament de Palma ha informat que aquesta nova ordenança, aprovada en el ple municipal del passat 24 d'abril, té com a objectiu «combatre les actituds i comportaments incívics, amb l'objectiu de fer de Palma una ciutat segura, ordenada i respectuosa».

Durant els primers dies de l'entrada en vigor de la nova ordenança cívica, la policia durà a terme una tasca informativa, sobretot en aquells apartats que suposen una novetat com és el cas dels patinets, que a partir d'ara no podran circular per voreres, places, jardins, ni zones per a vianants, i serà obligatori disposar d'una assegurança de responsabilitat civil per als conductors, amb una cobertura mínima de 120.000 euros. Així mateix, l'ús del casc serà obligatori i les persones hauran de mantenir-se dempeus sobre el vehicle, amb tots dos peus fermament recolzats en la plataforma, i portar un vestit reflector homologat per a una major visibilitat.

La nova ordenança regula, entre altres temes, les pintades vandàliques, vandalisme en l'ús del mobiliari urbà i deterioració l'espai públic, consum de begudes alcohòliques en la via pública, col·locació i distribució de pancartes, cartells i fullets, jocs i apostes, venda ambulant no autoritzada, ús de caravanes i autocaravanes i actuacions en la via pública.

Rebuig a una norma (in)cívica

La nova norma aprovada per Cort, amb els vots de PP i Vox, ha generat un gran rebuig entre nombrosos col·lectius de Ciutat. Un d’ells és el col·lectiu de caravanistes que s’han manifestat diverses vegades per a reclamar solucions i rebutja una mesura que coarta la llibertat d’estacionament. De fet, les entitats han anunciat recursos a la nova normativa.

De la mateixa manera, la Plataforma d’Entitats contra l’Ordenança (In)Cívica ha considerat que la norma «vulnera drets humans fonamentals» i ha reivindicat una mobilització social contra la mesura. En aquest sentit, segons David Peralta, portaveu de l’Associació Nou Circ Social, la nova norma coarta la llibertat dels artistes ambulants i és font de greus discriminacions.