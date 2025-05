El voluntariat omple la plaça de les Columnes de Palma en una jornada festiva i solidària

La solidaritat i el compromís ciutadà han estat els grans protagonistes aquest dissabte a la plaça de les Columnes de Palma, amb motiu de la II Diada del Voluntariat, organitzada per la Plataforma de Voluntariat de les Illes Balears i les seves entitats membres. Aquesta festa, oberta a tota la ciutadania, ha estat el colofó final a la II Setmana del Voluntariat, un esdeveniment que consolida el paper fonamental del voluntariat a la nostra comunitat.

Des de les 10 del matí i fins a les 14.00 hores, més de 200 persones han gaudit d’una jornada plena d’activitats, tallers, col·loquis i actuacions pensades per a tots els públics. La plaça s’ha omplert d’estands informatius on les entitats han mostrat els seus projectes i han convidat a sumar-se a l’acció voluntària.

El programa ha arrencat amb jocs cooperatius per a infants, organitzats per Espiral, seguits d’una demostració de Pickleball –una original combinació entre tennis i pàdel– de la mà de la Fundació Sant Joan de Déu. Paral·lelament, Fundació Rana ha abordat un tema clau com la prevenció de l’abús sexual infantil a l’espai de xerrades. Altres moments destacats han estat la representació teatral ‘La soledat no desitjada’ de Creu Roja, centrada en la realitat de les persones grans, i l’activitat de descoberta d’aus urbanes a càrrec del GOB, que ha captivat públic de totes les edats.

El president de la Plataforma, Antoni Sorà, ha intervingut per subratllar la importància d’aquesta trobada: «Avui el voluntariat surt al carrer per mostrar els més de 150 programes que cada dia posam en marxa amb l’esforç de les més d’11.000 persones voluntàries que en formen part». L’acte ha comptat amb la presència institucional de Catalina Cirer, consellera de Famílies i Afers Socials, Antoni Fuster, conseller de Presidència del Consell de Mallorca, així com altres autoritats com Carmen Ripoll, directora insular de Joventut i Participació del Consell de Mallorca, Omar Lamin, diputat del PSOE i Betariz Gamundí, consellera del grup socialista al Consell de Mallorca i Francisca Sampol, directora d’acció social i territoris de l’Ajuntament de Palma.

La jornada ha continuat amb la presentació del Programa de Promoció de l’Autonomia Personal per part de la Fundació Sant Joan de Déu, i la xerrada ‘Malos humos para los jóvenes’, impulsat per l’AECC per sensibilitzar sobre el tabaquisme entre la joventut.

A més, els més petits han pogut disfrutar del contacontes ‘Crida ben fort, Estela!’ de la Fundació Rana, així com taller de xapes, pintacares, polseres, taller de Braille entre altres activitats dirigides al públic infantil. Amb aquesta Diada, la Plataforma conclou una setmana plena d’activitats que, per segon any consecutiu, posa en valor el teixit associatiu i la força del voluntariat a les Illes Balears.

Les entitats participants han estat: Fundació Rana, Càritas Mallorca, Fundació Patronat Obrer, Fundación Aldaba, Creu Roja, ONCE, Projecte socioeducatiu Naüm, Projecte Home, Fundación Diagrama, Voluntariat CaixaBank, Fundació Sant Joan de Déu, Fundació Montisión Solidària, Mater, Dentistas sobre Ruedas, GOB, Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca, AECC, Fundació Serveis de Cultura, Espiral, Amadiba, Fundació Tutelar Cian, Blau Club Esportiu, Telèfon de l’Esperança i Metges del Món.