Idoia Ribas descobreix ara que a Vox «prevalen els interessos 'nacionals' per sobre dels dels ciutadans de les Balears»

Idoia Ribas ha anunciat que fa un mes que es va donar de baixa del partit Vox i ha acusat de fustigadors i assetjadors els altres diputats de la formació neofeixista.

Ribas és la tercera diputada de Vox a les Balears que es dona de baixa, després de Xisco Cardona i Agustín Buades, ha reprovat que per als de Santiago Abascal «prevalguin els interessos 'nacionals' per sobre dels dels ciutadans de les Balears».

Segons Ribas, la ruptura de l'acord entre PP i Vox a les Illes es va fer sota «l'excusa de l'acolliment de menes» que, al seu criteri, no és vàlida perquè a les Balears no és competència del Govern sinó dels consells insulars.