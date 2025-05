Ha mort Jaume Llabrés, actor, impulsor de Canal 4 i ‘reporter xafarder’

Aquest diumenge s’ha conegut la mort del sardiner Jaume Llabrés, conegut actor i presentador de televisió.

Jaume Llabrès ha mort a l’edat de 70 anys, després d'una llarga malaltia. La seva trajectòria professional es va desenvolupar a Canal 4, des que aquest mitjà era la televisió local de Son Sardina. havia impulsat espais televisius com Això és Ca Bum, Nit de Bauxa o Mallorca Pedal.

Toni Bauzá, fundador de Canal 4, ha fet pública la notícia amb un comunicat a Facebook: «Avui, amb molta de tristor, en Jaume ens ha deixat... A pesar de que era un fet esperat, no per això menys dolorós per tots, però també en l'alegria de pensar que ha deixat de patir. Era el meu AMIC, era el meu germà, era la meitat de mi, ja res sera igual sense ell, tot lo que pugui dir d'ell tots ja ho sabeu. Tots l'anyorarem. Ara allà on sigui descansarà en pau.»

Darrerament feia vida al seu poble de Son Sardina allunyat de les càmeres i molt decebut amb l'actual propietat de Canal 4.