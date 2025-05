Manacor obre les Fires i Festes de Primavera amb un pregó que reivindica «els marges» com espai d’identitat

Manacor ha donat aquest divendres vespre el sus oficial a les Fires i Festes de Primavera 2025 amb un pregó emotiu, contundent i ple de memòria col·lectiva a càrrec de l’artista manacorina Catalina Julve Jaume, presentat per l’actriu Marina Nicolau Domínguez.

L’acte ha començat, com és tradició, amb el ball dels Cossiers davant la Sala i al Claustre de Sant Vicenç Ferrer, omplint d’arrels i simbologia un inici de festes que enguany ha volgut posar la mirada en el Manacor que floreix des dels límits, des de la perifèria, des d’«els marges», com ha titulat la seva intervenció la pregonera.

Julve ha obert el seu discurs parlant del desig de retrobar-se amb el poble que l’ha vist créixer, tot evocant el barri del Pla i les vivències d’infantesa marcades per la fira, el joc al carrer i la convivència espontània i sense filtres dels carrers de Manacor. Amb una narrativa rica, carregada de referents, emoció i crítica lúcida, ha reflexionat sobre la identitat, el pas del temps, la cultura popular i la necessitat de preservar l’esperit genuí i híbrid que caracteritza la ciutat.

«La veritable cultura està en els marges?», s’ha demanat Julve, tot defensant un Manacor contradictori, indisciplinat, creatiu i autèntic, capaç de generar art, pensament i comunitat des de fora dels circuits més normatius.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha clos l’acte destacant com el pregó ha sabut pintar, amb paraules, un Manacor construït de pedres fermes, però també de mans diverses que el sostenen. Ha defensat la necessitat de preservar la mirada curiosa i oberta que descrivia la pregonera i ha afirmat que «un poble que no es tanca, que acull, és un poble viu».

Oliver ha reivindicat també el dret dels infants a ocupar els carrers, la força de l’educació pública i l’esperit contestatarii culturalment inquiet de Manacor. «Aquest poble nostre —amb els seus defectes i amb les seves virtuts— continua essent, sobretot, un lloc de gent viva», ha afirmat.

I ha reivindicat «un Manacor que ha estat saó per a artistes com tu, Catalina Julve Jaume, que has fet del teu art una forma de pintar la realitat no només amb color, sinó també amb ombres. Perquè la llum necessita la fosca per existir, i perquè hi ha temes que encara pareixen pintats en blanc i negre, però que reclamen el pinzell del pensament crític i de la llibertat creativa per esdevenir visibles».

La música del grup manacorí Ziggy and the spiders from Llevant ha posat punt final a l'acte, que ha omplert el Claustre a vessar. Amb el pregó, Manacor inicia dues setmanes de propostes culturals, lúdiques i populars per a totes les edats. Enguany, el programa de Fires i Festes inclou novetats destacades, concerts, exposicions, activitats familiars que tornaran a omplir de color els carrers del municipi.