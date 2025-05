Inca acull aquest cap de setmana la primera edició de la Fira de la Solidaritat a la Fàbrica Ramis

La Fàbrica Ramis d’Inca acull aquest dissabte i diumenge la primera Fira de la Solidaritat, una iniciativa impulsada per Inca-Mallorca Solidària i Estimar Ucraïna per a visibilitzar els diferents projectes benèfics a Mallorca i crear una «xarxa de contactes entre les nombroses associacions, entitats sense ànim de lucre i voluntaris» que hi participaran.

Al llarg dels dos dies, les persones que assisteixin a aquest esdeveniment podran gaudir d'una àmplia oferta d'entreteniment, 'estands', tallers participatius, activitats per a totes les edats i gastronomia. La Fira donarà el seu tret de sortida aquest dissabte a les 10.00 hores i tancarà portes a les 20.00 hores. El diumenge arrencarà a la mateixa hora, però clausurarà a les 14.00 hores. Segons han explicat els organitzadors de la trobada, aquesta proposta serveix com a reclam a l'acció col·lectiva. Sota el lema 'Junts som unitat, junts som força', l'esdeveniment pretén fer visible que «un món més just i humà és possible». Una nova manera de construir el món que ens uneix i refermar els llaços de solidaritat.