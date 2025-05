Detengut un home per descarregar nombrosos arxius pedòfils a Inca

Agents de la Policia espanyola varen detenir dilluns passat un home per descarregar nombrosos arxius pedòfils a Inca, com a presumpte autor d'un delicte de corrupció de menors, per tinença de material audiovisual de contingut pedòfil.

En una nota de premsa, la Policia ha informat que agents del Grup III de Protecció al Menor de la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Comissaria General de Policia Judicial de la Policia espanyola, un pic analitzada la informació recollida després d'un ciberpatrullatge a les xarxes, localitza a Mallorca un objectiu, el qual estava procedint a la descàrrega i distribució de nombrosos arxius de contingut. Es constata que hi ha diverses connexions en què es comprova i es monitoren més de 20 GB d'arxius amb contingut de foto o vídeo que equival a uns 10.000, entre finals de desembre del 2024 i l'actualitat. Per mitjà d'autorització judicial, el Grup de Delictes Tecnològics (Ciberdelinqüència) i Delinqüència Econòmica de la Policia espanyola identifiquen plenament el presumpte autor i es duu a terme una entrada i registre al seu domicili a Inca. En el moment de l'entrada i registre, l'ordinador portàtil estava encès i estava en procés de descàrrega i compartició dels arxius de vídeo o foto pedòfils.Per aquest motiu, es procedeix a la intervenció d'un ordinador portàtil i dos discs durs externs i un disc dur.