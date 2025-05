El Teatre del Mar acull l’acte central de l’Any Llompart

Aquest divendres, 23 de maig, a les 20 h, el Teatre del Mar acollirà l’acte central de la commemoració del centenari del naixement de Josep Maria Llompart, una figura clau de la cultura i la literatura de les Illes Balears.

L’espectacle, titulat 'Els mots que m’han abocat al poble', és una dramatúrgia de Carme Planells construïda a partir de textos de Josep Maria Llompart. Tres veus a escena: les paraules de Llompart dites per Toni Gomila i Carles Molinet, i la percussió de Bel Miquel com a veu musical.

La direcció escènica és de Pere Fullana, el disseny d’il·luminació de Toni Goméz, i els elements audiovisuals han estat creats per Nofre Moyà, en una posada en escena que combina poesia, presència i so per retre homenatge a l’obra i el pensament del poeta.

Organitzat per la Fundació Teatre del Mar i l’Institut d’Estudis Baleàrics, amb la col·laboració del Consell de Mallorca, aquest acte vol retre homenatge a un autor essencial. Llompart, a més del seu paper destacat com a poeta, editor i crític literari, va ser també el primer president de la Fundació Teatre del Mar.