MÉS demana la dimissió del conseller insular de Medi Ambient per avalar la importació de residus a Mallorca.

El portaveu de MÉS per Mallorca al Consell, Jaume Alzamora, ha reclamat aquest dissabte la dimissió del conseller insular de Medi Ambient, Pedro Bestard, a qui ha acusat de ser «incapaç de defensar i promoure pràctiques mediambientals sostenibles».

Alzamora, ha criticat el posicionament de Bestard i la seva «complicitat necessària» a l'hora d’importar els residus d’Eivissa i Formentera per ser incinerats a la planta de son Reus. Segons Alzamora, aquesta incapacitat l’inhabilita per continuar al capdavant d’un departament clau en la lluita contra el canvi climàtic. «La importació de residus és el darrer capítol de situar a un negacionista a gestionar la política ambiental de Mallorca», ha assegurat el portaveu ecosobiranista.

Segons Alzamora la importació de residus tendrà també comportarà, al marge del desastre mediambiental, altres efectes col·laterals, ja que desincentivarà la selecció i el reciclatge. «La ciutadania difícilment entendrà quin és l'avantatge de reciclar si després portem més residus a cremar de fora. No té sentint fer crides a la població si en acabant importam fems que ens impediran tancar fons de la incineradora», ha remarcat.

La consellera Catalina Inés Perelló ha afegit que la decisió d’importar els residus de les Pitiüses no suposa defensar l’interès públic sinó el d’una empresa i ha recordat que a més volum de residus l’empresa concessionària obté més beneficis econòmics. «La incineració és un gran negoci per a l'empresa privada que gestiona unes instal·lacions fetes amb doblers públics que són un desastre per a la ciutadania i els municipis de Mallorca», ha dit.

Perelló també ha criticat l’obscurantisme i manca de transparència durant les negociacions i ha remarcat que Bestard encara no ha aprovat la taxa de residus d’enguany. «Les seves negociacions amb l’empesa TIRME són nefastes i aquesta legislatura ja ens han suposat un sobrecost de 62 milions i ara en pagarem 50 més a canvi d’incinerar els fems d’Eivissa», ha sentenciat.