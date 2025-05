Més d’un centenar de persones es concentren en favor de la pau i contra de la guerra i l’increment de la despesa militar

Més d’un centenar de persones han respost a la convocatòria de la plataforma Mallorca per la Pau i s’han concentrat davant la Delegació del Govern espanyol, aquest divendres.

Els participants a la concentració s’han manifestat «en favor de la pau i contra de la guerra i l’increment de la despesa militar».

Amb ocasió de la commemoració els dies 8 i 9 de maig del dia de les Nacions Unides en memòria de les víctimes de la Segona Guerra Mundial, la plataforma Mallorca per la Pau, ha organitzat una concentració davant Delegació de Govern per a manifestar «el més enèrgic rebuig a la política de rearmament que tots els dirigents europeus, incloent-hi els nostres, estan portant a terme, i per demanar que s’aturi l’escalada bèl.lica, tant ideològica com informativa com de mesures econòmiques que pretén que assumim com a natural, la possibilitat d’un conflicte bèl·lic a nivell europeu i per tant, a nivell mundial».

A la concentració, a part de les pancartes amb els lemes, també hi havia dues grans banderes palestines «per a denunciar el genocidi, planificat i executat per l’estat d’Israel amb la col.laboració directa dels Estats Units i la passivitat de quasi tot el món occidental a l’extermini del poble Palestí».