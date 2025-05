Malasmadres obre el programa d'actes del Dia internacional de les famílies

La Conselleria de Famílies i Afers Socials ha organitzat, a través de la Direcció General d’Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat, i amb motiu del Dia Internacional de les Famílies, una conferència i un taller sobre conciliació i corresponsabilitat. La xerrada inspiracional anirà a càrrec de Laura Baena, del Club Malasmadres, titulada 'Sóc Malamare, i què?', en la qual contarà la seva experiència personal de renúncia i de lluita per una societat més justa i sostenible, ampliada així mateix amb dinàmiques i jocs per a fer reflexionar a la gent sobre la falta de corresponsabilitat i la càrrega mental que, principalment, suporten les dones. A més, la xerrada es complementarà amb el taller 'La corresponsabilidad es cosa de todos y todas'.

L'acte serà dijous 15 de maig a les 18.30 h i per a assistir-hi és imprescindible inscriure's a través de l'enllaç https://tn.caib.es/Inscripcio-Malasmadres-Diadelesfamilies

Baena parlarà de com, quan es convertí en mare, es va trobar amb una realitat allunyada del que havia après i va topar amb barreres que la van empènyer a renunciar. De tot això, i de la lluita per la igualtat, en parlarà a la ponència, amb l'objectiu de conscienciar i sensibilitzar aquelles dones que no volen renunciar i també aquells homes que aposten per una societat més justa.

La xerrada es complementarà amb el taller 'La corresponsabilidad es cosa de todos y todas’, juntament amb Maite Egoscozabal, sociòloga de l’associació Yo no renuncio, en el qual es treballarà el repartiment de les tasques domestico-familiars i es conscienciarà sobre la corresponsabilitat. Al taller es posaran en marxa diferents dinàmiques que permetran prendre consciència sobre com vivim la corresponsabilitat.

L'activitat de Malasmadres s'emmarca en els actes que, amb motiu del Dia internacional de les famílies, que té lloc cada 15 de maig, ha organitzat la Conselleria de Famílies i Afers Socials mitjançant la Direcció General d’Infància, Joventut, Famílies, Igualtat i Diversitat. A l'activitat de Malasmadres, la seguiran la jornada 'Majors al carrer', amb usuaris de les residències Can Blai i Sa Serra, de Santa Eulària, les seves famílies i veïnats del municipi, dia 16. Diumenge dia 18 serà el torn de la festa per a tota la família i especial per als nins a la Feixina (Palma). Finalment, la jornada tècnica 'Enfortint el suport a les famílies' anirà destinada a professionals dels serveis socials, el dia 23 a Casa Esment (Palma).