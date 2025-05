IB3 Televisió estrena ‘Favàritx’, la seva primera coproducció de ficció internacional

Crims, intriga i corrupció són els al·licients de ’Favàritx’, la nova sèrie de cinc capí tols que IB3 Televisió estrena el dilluns 19 de maig a les 22.25 hores. Es tracta de la primera sèrie de ficció d’IB3 creada, ambientada i rodada a l’illa de Menorca en col·laboració amb la productora Empàtic Films.

La preestrena de ‘Favàritx’ tendrà lloc el dijous 15 de maig, a les 20.15 hores, a Ocimax Maó Aficines. Està previst que hi assisteixen el president del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, i els actors Àlvar Triay, Enka Alonso, Ann Perelló i Paz Garcia, entre d’altres.

‘Favàritx’ és fruit de la idea original del guionista menorquí Lluís Illescas, dirigit per Rafa Montesinos, guanyador d’una Bisnaga de plata, nominat a un Goya, i director de thrillers com ‘El inmortal’ i la sèrie ‘La caza’, i Adán Aliaga. Es tracta d’una co producció internacional liderada per la productora menorquina Empàtic Films, amb Dani Bagur i Kiko Domínguez al capdavant, i amb la productora valenciana TV ON Producciones i Volf Entertaiment, de Portugal.

Els actors menorquins Enka Alonso i Àlvar Triay formen part del repartiment que completen l’actriu mallorquina Paz García, l’actor Abdelatif Hwida, guanyador d’un Goya, i Pepe Rapazote, reconegut actor portuguès.

Crims, intriga i corrupció

Els al·licients de la sèrie són els crims, la intriga i corrupció. Conta la història de Marta Serra i Àlex Castro, dos inspectors nous d’homicidis a l’illa de Menorca. Al cap de pocs dies d’assumir el càrrec, apareix morta Laura Vidal, la consellera d’Urbanisme del govern insular. El que al principi sembla un simple suïcidi, es converteix en una successió d’assassinats que segueixen el mateix patró.

La parella d’inspectors s’enfronta a un assassí en sèrie que mata simulant suïci dis. Totes les víctimes estan relacionades perquè comparteixen un fosc secret del passat. Durant la investigació, na Marta i n’Àlex descobreixen una trama de cor rupció urbanística orquestrada per la màfia portuguesa, que ha decidit emprar la tranquil·la illa de Menorca com a amagatall de la droga i el punt de difusió cap a Europa.

Reconeixements

Al projecte coproduït per IB3 també s’hi varen unir altres entitats, com la RTP, la Radiotelevisió pública de Portugal. També rep el suport del Consell de Menorca, l’Institut d’Indústries Culturals de les Illes Balears i l’Institut Valencià de Cultura.

El projecte de la sèrie té un reconeixement nacional després d’aconseguir el premi Spain Film Comission al fòrum Conecta Fiction & Entertaiment, celebrat a Toledo el juny de 2023. El projecte de la sèrie de ficció ‘Favàritx’ va guanyar un ajut europeu de 250.000 euros per fomentar la coproducció internacional d’aquests tipus de projectes audiovisuals.