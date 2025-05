El CJIB organitza una trobada d’entitats de primavera per a enfortir el moviment juvenil de les Illes Balears

Aquest cap de setmana, el Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB) celebra una trobada d’entitats de primavera a l’alberg de S’Olivaret, una jornada dedicada a la convivència, la reflexió i la creació de xarxa entre joves d’arreu del territori.

L’esdeveniment, pensat per als membres del CJIB i les entitats que en formen part, serà un espai de retrobament i d’intercanvi d’idees, amb l’objectiu de continuar enfortint el moviment juvenil i potenciar la incidència col·lectiva en les polítiques que afecten la joventut. La jornada inclourà tallers, dinàmiques, espais de debat i moments per compartir experiències, tot plegat en un ambient jove, dinàmic i participatiu.

El CJIB aposta per la trobada com una eina clau per a continuar transformant l’entorn i consolidar un teixit associatiu juvenil fort, compromès i actiu. Amb aquesta iniciativa, el CJIB reafirma el seu «compromís amb la promoció de la participació juvenil i la creació d’espais on els i les joves siguin protagonistes del canvi social».