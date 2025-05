Mallorca estrena la Unitat de l’Activitat Física i Salut per prescriure esport amb actuacions multidisciplinàries

El Consell de Mallorca arranca la nova Unitat de l’Activitat Física i la Salut (UAFiS), un servei que aposta per la feina preventiva en l’àmbit de la salut, mitjançant la prescripció d’exercici físic i hàbits saludables entre diferents segments de la població. La unitat compta amb tres eixos principals de feina: les revisions mèdiques, un programa de prescripció d’exercici físic, i actuacions regulars per àmbits de població en tots els programes esportius del Consell.

Aquest dimecres s’ha presentat a la finca de Raixa aquesta nova unitat de la mà del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, el vicepresident segon i conseller de Medi Ambient, Medi Rural i Esports, Pedro Bestard, el director insular d’Esports, Toni Prats, i el col·laborador amb el qual el Consell compta el 2025: el piragüista olímpic Marcus Cooper que, en una nova vessant de feina, aposta per una versió preventiva de salut basada en la pràctica d’exercici regular, una alimentació acurada i la cura de la salut mental, i farà jornades i unitats didàctiques amb el Consell per a arribar a joves i adolescents.

Les revisions mèdiques a clubs, entitats i esportistes, com a primer eix de feina de la unitat, inclouen una valoració cardiorespiratoria, una exploració ortopomètrica o valoració postural, i una valoració funcional.

El nou programa de prescripció d’exercici i segon eix, té un enfoc multidisciplinari i compta amb el suport de la Direcció General de Salud Pública del Govern de les Illes Balears, de l’Hospital Universitari Son Llàtzer (HUSLL), entitats col·legials com el Col·legi Oficial de Nutricionistes-Diestistes (CODNIB) i el de Llicenciats en Educació Física Professional (COLEF-IB), i instituts públics mallorquins.

Alguns dels projectes ja en marxa són la les sessions esportives de rehabilitació cardíaca per a persones que han patit patologies cardíaques i es troben en fase 3; també els projectes nutricionals de prevenció del sobrepès i l’obesitat, que es duen a terme amb infants i persones majors.

I, finalment, hi ha un tercer eix de feina basat en actuacions i estudis, que arriben a diferents àmbits de la població: infants, adolescents, adults i gent gran, amb accions concretes que podrien arribar a més de 70.000 persones anualment.

El president Galmés ha destacat que «des de la nova Unitat d’Activitat Física i Salut del Consell es fa una aposta per la prescripció d’exercici controlat per reeducar la població amb patologies o per activar diferents col·lectius en l’activitat física regular, com adolescents o gent gran».