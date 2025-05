MÉS: «L'equip de govern PP-Vox posa en perill les associacions i entitats que treballen pel bé de Marratxí»

Davant la cancel·lació dels esdeveniments populars programats per diverses entitats sense ànim de lucre del nostre municipi, des de Més per Marratxí han volgut expressar el seu «suport total i incondicional» a aquestes associacions, que any rere any contribueixen de manera essencial a teixir la vida comunitària i cultural dels nostres pobles.

Fa unes setmanes es va fer públic un comunicat on les associacions posaven de manifest que s’estaven imposant, per part de l’Ajuntament, una sèrie de condicions, requisits, espais desaprofitats, restriccions horàries, canvis d’ubicació i unes despeses que eren i són totalment inassumibles per part de les entitats. «L'equip de govern format per PP-Vox, amb el batle Jaume Llompart al capdavant, amb la seva passivitat no semblen estar disposats a fer cap tipus de canvi, és més, pretenen que les associacions estiguin al seu servei, cosa totalment fora de lloc i que respon més bé a accions antiantidemocràtiques», han denunciat.

MÉS vol posar de manifest que la normativa en referència als esdeveniments «no és diferent a la que hi havia en les dues legislatures en què formàrem part de l’equip de govern». Per altra banda, consideren que les associacions han de tenir la llibertat de programar i dur a terme les activitats que considerin adients per el foment de la cohesió social tan important a Marratxí. Per aquest motiu, remarquen que l’Ajuntament, i el batle Llompart com a primer responsable, «hauria de tenir la mà sempre estesa cap a les associacions sense ànim de lucre».

«És profundament preocupant veure com, baix l’actual equip de govern municipal, les traves burocràtiques, les exigències tècniques, que hi han de ser, i la gran manca de voluntat política per facilitar l’activitat associativa, estan ofegant les iniciatives ciutadanes. Estam parlant de requisits que semblen pensats per a impedir, no per a col·laborar; per a restringir, no per a fomentar. Aquesta manera de fer política contradiu qualsevol discurs de suport al teixit associatiu i denota una greu desconnexió amb la realitat i les necessitats dels nuclis i dels pobles que fan Marratxí», han assenyalat.

Així, la portaveu de Més per Marratxí, Aina Amengual, ha denunciat aquesta actitud i ha exigit a l’equip de govern que rectifiqui: «El paper de l’administració ha de ser el de col·laborador actiu, facilitador, no obstacle. Marratxí no pot permetre’s perdre espais de trobada, festa i cohesió que són patrimoni immaterial i emocional de la nostra comunitat».