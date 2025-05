Exigeixen explicacions a la batlessa de Llucmajor davant una nova crisi de govern entre PP, Vox i ASI

El PSOE de Llucmajor han mostrat la seva preocupació davant la discussió produïda entre les regidores Margarita Palmer (Vox) i Pilar Seguí (ASI) al darrer ple municipal durant el debat d’una moció presentada per un partit de l’oposició i on es van acusar públicament de falta de transparència. Cal destacar que els partits que formen equip de govern a Llucmajor són PP, Vox i ASI.

El portaveu dels socialistes de Llucmajor, Jaume J. Oliver, ha explicat que «hem viscut públicament una nova mostra de crisi de govern a Llucmajor. Queda demostrat que entre els tres partits que governen no s’entenen, Llucmajor no es mereix això».

A més, Oliver ha afegit que «la batlessa Xisca Lascolas ha d’explicar al poble com pensa acabar la legislatura després de la discussió entre dues regidores d’ASI i Vox al darrer ple municipal». Oliver ha conclòs que «és molt greu que dos partits que formen equip de govern s’acusin públicament de falta de transparència. Encara no han estat capaços d’aprovar els pressuposts municipals d’enguany i ja comencem a entendre el perquè. Dins el mateix equip de govern hi ha divisió, és clara i pública. Ara li toca a la batlessa donar la cara davant la ciutadania i explicar en quina situació està el pacte de govern i com pensa arribar fins al 2027».