APIB: «IB3 ha de ser una cadena al servei de la ciutadania i no d'interessos polítics»

L'Associació de Periodistes de les Illes Balears (APIB), integrada en la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya (FAPE), un any més, fa una crida per un «periodisme lliure, pluralista i independent» en el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa i recorda que aquesta professió «és essencial per a garantir el dret fonamental dels ciutadans a rebre informació veraç». Per això reivindica la no interferència dels poders polític i econòmic en l'exercici periodístic i proclama «l'autoregulació» com a única opció d'independència.

L’APIB demana a la ciutadania «confiança en els periodistes com a garants de la informació veraç, la qual cosa exigeix un treball rigorós i contrastat per part dels professionals dels mitjans» i rebutja tot periodisme «que no segueixi els principis deontològics». També reclama als representants polítics respecte cap als professionals i dignificació d'una «professió fonamental» en una democràcia, la qual cosa implica que els gabinets no es converteixin en aparells propagandístics, especialment els d'institucions públiques. Així, l’APIB demana una especial cura en la direcció i gestió dels mitjans públics estatals i autonòmics, i, en conseqüència, que «IB3 sigui una ràdio i televisió al servei de la ciutadania i no d'interessos polítics», vetllant per uns continguts plurals, independents i de qualitat.

APIB destaca la importància de l'educació mediàtica per a la ciutadania, amb fonamental atenció cap a infants i joves. L'associació balear recorda a la societat que els mitjans de comunicació són la font més fiable d'informació i els periodistes són elements indispensables enfront de notícies falses o ‘fake news’ que distorsionen i manipulen amb gran rapidesa a través d'altres canals. Amb aquest objectiu, l’APIB anuncia la posada en marxa de la segona edició del seu projecte de «foment de lectura de premsa entre joves balears», que compta amb el suport de la Direcció General de Joventut i que serà presentat ben aviat.

L’APIB demana també la millora de les condicions laborals dels periodistes, indispensable per al desenvolupament d'una funció de qualitat i per a la seva independència enfront del propi mitjà i enfront d'agents externs. L’APIB, finalment,agraeix i felicita els periodistes per la seva feina, recordant-los que «és imprescindible l'exercici professionalresponsable, compromès, independent, valent i ètic». «La credibilitat es guanya des de la professió», han conclòs.