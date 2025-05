Prop d'un centenar de funcionaris de l'Estat a les Balears diuen «prou» i demanen al Govern espanyol actualitzar el plus d'insularitat

Gairebé un centenar de funcionaris de l'Estat a les Balears s'han concentrat aquest divendres davant de l'edifici de la Seguretat Social a Palma per a dir «prou» a la situació que pateixen des de fa anys i demanar al Govern d'Espanya que actualitzi el plus d'insularitat.

Així ho ha explicat en declaracions als mitjans de comunicació el secretari de l'Administració General de l'Estat a les Balears per part d'UGT i un dels portaveus de la Plataforma Insularitat Digna -formada per 21 sindicats i associacions de la Guàrdia Civil-, Fernando Martorell, que ha avançat que «tots els divendres dels mesos de maig i juny s'han convocat aturades».

Segons ha explicat Martorell, els funcionaris de l'Estat a Balears han dit «prou» ara «quan ja porten molts anys amb aquest problema», perquè «han vist que, quan hi ha interès polític, es poden resoldre les coses, com s'ha observat amb els 65.000 funcionaris de l'administració de la comunitat autònoma de Balears», que «veuran com s'augmenta la seva indemnització, la qual no és amb caràcter retributiu sinó compensatori, de a compensar les dificultats de venir a treballar a les Balears»

Mentrestant, «10.500 funcionaris de l'Estat a Balears -una part treballadors de l'Administració General de l'Estat, una altra dels Cossos i Forces de seguretat de l'Estat i una altra de l'Administració de Justícia- continuen avui sense veure actualitzat el plus d'insularitat per part del Govern d'Espanya».

«I el problema que tenim és que tenim molt malament les plantilles. Aquest divendres estam davant de l'edifici de la Seguretat Social a Palma, i la Seguretat Social a totes les Balears són al voltant de 705 funcionaris i hi ha 127 places, un 18%, descobertes», ha assenyalat. «El problema que tenim és que som menys treballadors i som més població», ha subratllat, apuntant que les Balears és una comunitat que «cada any va creixent en nombre d'habitants, i, per altra banda, va disminuint la quantitat de treballadors públics». Per tant, «aquest còctel és terrorífic» i «la situació és penosa».

Uns problemes a què, en paraules de Martorell, se sumen les diferències entre el que cobren d'indemnització per residència els funcionaris de l'Estat a les Canàries, Ceuta i Melilla en relació amb els treballadors públics de l'Estat a les Balears.

De fet, segons ha comentat, «cada vegada que hi ha un concurs oposició, s'aconsegueix que vengui gent i, al cap de dos anys, el 85 o el 90% se n'ha anat perquè ha vist que la situació a les Balears és insostenible». «Tenim el problema de l'habitatge, del preu de la cistella de la compra, del carburant, del transport, i això és terrible i crea el problema tan greu de manca de personal».