Baixa el consum de tabac a la població de Balears d’entre 15 i 64 anys

El consum de tabac a les illes Balears mostra una tendència a la baixa, amb un 32,7% de la població d’entre 15 i 64 anys que afirma haver fumat a l'últim any, quatre punts per davall de la mitjana nacional (36,8%). El consum diari segueix sent més prevalent entre els homes (25,8%) que entre les dones (22,2%).

Aquesta dada està inclosa a l'enquesta bianual EDADES 2023-2024 que revela diverses tendències i prevalences de consum de les diferents substàncies i de les percepcions i opinions de la població cap a les drogues i altres addiccions. L'enquesta està promoguda i finançada per la Delegació del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues i compta amb la col·laboració de les comunitats i les ciutats autònomes de l'Estat espanyol. L'alcohol és encara la substància més consumida a les Balears. El 94% de la població ha consumit alcohol alguna vegada a la vida, i un 64,3% afirma haver-ho fet en els últims 30 dies. Aquestes dades mostren una estabilització en les darreres edicions, tot i que el 2024 es pot observar un repunt en el consum dels darrers 12 mesos (80,0%). Les drogues més consumides són l'alcohol, el tabac i el cànnabis, tant a les illes Balears com a la resta d'Espanya. En els últims 12 mesos, les substàncies més consumides són l'alcohol (80%), el tabac (32,7%) i el cànnabis (14,9%), seguides dels hipnosedants amb recepta i sense (9,7%), les cigarretes electròniques (4,4%) i la cocaïna en pols o base. Pel que fa a l'enquesta precedent, destaca l'augment del consum de cànnabis i de cocaïna i el descens d'hipnosedants. Així mateix, en comparació amb la resta d'Espanya, destaca el consum més gran de cànnabis a les illes Balears. L'edat d'inici en el consum de substàncies es manté estable i és més precoç la iniciació a la ingesta de l'alcohol (16,4 anys) i el tabac (17 anys). Pel que fa a altres drogues, la substància que es comença a consumir més tard són els hipnosedants (31,3 anys) i els analgèsics opioides (31,9 anys). Quant a la prevalença del consum en els darrers 12 mesos respecte a l'edat, consumeixen més totes les substàncies els més grans de 35 anys, excepte amb el cànnabis, que es consumeix més en el tram d'edat de 15-34 anys. Pel que fa a les diferències per sexe, el consum en els darrers 12 mesos és més gran entre els homes, excepte d'hipnosedants i analgèsics opioides, que són més consumits per les dones. L'ús de cigarretes electròniques a les Balears Pel que fa a l'ús de cigarretes electròniques, el 18,3% de la població les ha utilitzat alguna vegada a la vida, i de manera més freqüent entre els més joves. El 39,8% els han utilitzat amb nicotina i el 50,7% de les persones que han provat les cigarretes electròniques eren consumidors diaris de tabac. Cànnabis: augment de la prevalença de consum El cànnabis és la substància il·legal més consumida a les illes Balears, amb el 52,4% de la població que afirma haver-lo provat alguna vegada a la vida. L'últim any, el 14,9% dels balears han consumit cànnabis, un percentatge superior a la mitjana nacional (12,6%). El consum està especialment estès entre homes i joves. Pornografia Per finalitzar i, com a novetat, el 2024 s'han inclòs a l'enquesta EDADES preguntes per conèixer l'abast del consum de contingut pornogràfic per adults. Així, el 72,8% de la població balear reconeix haver consumit pornografia alguna vegada a la vida, el 28,8% a l'últim any el 16,7% a l'últim mes. És més freqüent entre els homes i els menors de 35 anys. Pla Integral d'Addiccions 2025-2032 La conselleria de Salut va presentar aquest passat mes de març el Pla Integral d'Addiccions de les Illes Balears (PIAIB 2025-2032), un full de ruta, un compromís d'acció i una acció global davant uns dels desafiaments més complexos i importants que tenim com a societat: les addicions. Durant la seva presentació, la consellera de Salut, Manuela García, va destacar que l'anterior Pla d'Addiccions de Balears datava de l'any 2011 i que ara, 14 anys després, s'imposa desenvolupar una nova estratègia tenint en compte que les addiccions han canviat molt en aquest període de temps. Aquest nou pla sorgeix de la participació i implicació de les administracions amb competència en la matèria, entitats, agents, famílies i usuaris, i posa el focus principalment entre la joventut i els menors d'edat, amb mesures de control i promoció de la intervenció precoç. Contempla l'abordatge de tota mena d'addiccions no sols per ús de substàncies (alcohol, tabac i altres drogues) sinó també d'altres conductes addictives que tenen a veure amb les pantalles i els llocs de jocs d'atzar, entre altres. El consum de substàncies psicoactives té un impacte significatiu en la salut mental, ja que pot agreujar o desencadenar trastorns com la depressió, l'ansietat, la psicosi i el suïcidi, mentre que els problemes de salut mental poden augmentar la vulnerabilitat al consum. 838 entrevistes a les illes L'objectiu general de l'enquesta EDADES és obtenir informació que contribueixi a conèixer, dissenyar i avaluar polítiques adreçades a prevenir el consum i a abordar les conseqüències negatives de l'ús de les drogues. És una enquesta personal domiciliària, i en aquesta edició la mostra a les Balears va ser de 838 enquestes.