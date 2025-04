Consultau aquí les afectacions al trànsit i desviament d'autobusos amb motiu de les manifestacions del Primer de Maig a Palma

La Policia Local i l'EMT han programat talls de trànsit a diferents carrers i vies de Palma i desviament de línies d’autobusos amb motiu de les dues manifestacions que se celebraran aquest dijous, Primer de Maig, amb motiu del Dia Internacional del Treballador.

La primera de les manifestacions, organitzada pels sindicats UGT i CCOO, s'iniciarà a les 11.30 hores amb el recorregut següent:

- Parc de ses Estacions

- Plaça d’Espanya

- Avinguda d'Alexandre Rosselló

- Avinguda Gabriel Alomar

- Parc de Mar

L'organització sindical CNT també ha programat una manifestació que s'iniciarà a les 12.00 hores i recorrerà els carrers següents:

- Plaça d’Espanya

- Avinguda d'Alexandre Rosselló

- Carrer Sindicat

- Carrer La Bosseria

- carrer Colom

- Plaça de Cort

- Carrer Palau Reial

- Carrer de la Victòria

- Carrer Conqueridor

- Plaça de la Reina

- Avinguda d'Antoni Maura

- Jardins de s’Hort del Rei

Davant d'aquestes dues manifestacions, la Policia Local ha previst talls de trànsit entre les 11.00 i les 14.00 hores en les confluències següents:

-Avinguda d’Alemanya en direcció a la plaça d’Espanya: desviament pel túnel de General Riera.

- Carrer General Riera en direcció a plaça d’Espanya: desviament cap a l’Avinguda d’Alemanya o carrer Antoni Marqués.

- Carrer 31 de Desembre: arribada a avingudes, desviament cap a avenida Comte Sallent.

- Carrer Eusebi Estada: desviament cap a avenida Comte Sallent.

- Avinguda Adolfo Suárez: tallada en direcció a avengudes.

- Avinguda Gabriel Alomar en direcció a la plaça d’Espanya: desviament per carrer Manacor.

- Avinguda Alexandre Rosselló en direcció a la plaça d’Espanya: desviament per carrer Aragó.

- Carrer Antoni Maura: tallada en direcció a la plaça de la Reina.

- Carrer Borne: Tallat en direcció a la plaça de la Reina.

Desviament línies autobusos de l'EMT

Per la seva banda, l'Empresa Municipal de Transports desviarà temporalment diverses línies d'autobús per les restriccions de trànsit al centre de la ciutat entre les 11.00 hi les 14.00 hores aproximadament.

Els desviaments afectaran les línies L3 (Pont d'Inca – Joan Carles I), L4 (Ses Illetes-Plaça Columnes), L4 (Ses Illetes-Plaça Columnes), L5 (Es Rafal Nou – Plaça Progrés), L7 (Son Gotleu-Son Serra-La Vileta/Son (Són Castelló-Sindicat), L12 (Sa Garriga-Nou Llevant), L16 (Es Muntant-Mercat Pere Garau), L20 (Portopí-Són Espases), L23 (s'Arenal | Parc Aquàtic - Plaça Espanya), L24 (Antiga Presó-Nou Llevant), L2 L31 (Sant Jordi-Sindicat), L33 (Són Espases - Son Fuster), L35 (Aquàrium-Plaça de la Reina/Catedral), L46 (la Bonanova-Gènova-Sindicat) i L47 (Gènova-la Bonanova-Sindicat).

Les parades 1051, 981, 543, 110, 390, 598, 455, 810, 360, 1, 6, 1377, 799, 456, 457,458,1330,1139,453,7 i 1 desviaments.