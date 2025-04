El bus del TIB reactiva línies a les zones d’Alcúdia i Llevant

La xarxa de bus TIB amplia el servei a partir d’aquest divendres, 2 de maig, amb la reactivació de diverses línies a les zones d’Alcúdia i del Llevant de Mallorca, les quals s’afegeixen a l’increment de l’oferta de bus interurbà que s’aplica des de principis d’abril amb l’entrada en vigor dels horaris d’estiu.

Així, al nord de l’illa, reprenen el servei la línia d’Alcanada, amb una ampliació de recorregut per as Mal Pas, i la línia d’Alcúdia fins a la platja de Formentor; i es reforça el servei entre Alcúdia, el Port i la platja amb la nova línia 327. A la zona de Llevant es reactiva el servei de Cala d’Or, que connecta diferents localitats de la costa fins arribar a Porto Cristo.

A Alcúdia, la línia 323, que l’any passat circulava fins a Alcanada passant pel Port, enguany amplia el recorregut per arribar fins as Mal Pas. D'aquesta manera els usuaris de la zona estaran connectats amb el bus regular amb un servei cada hora des de les 8.00 h, primera sortida des d'Alcanada, fins a les 21.30 h, darrera sortida des des Mal Pas. El bus, que oferirà servei fins a finals d’octubre, tendrà tres parades a Alcanada, una a l’estació marítima, una a Alcúdia ciutat i la darrera as Mal Pas. També en aquesta zona comença un any més la línia 334 Alcúdia - Formentor (platja) i, a més, el servei a la platja d’Alcúdia es reforça amb la nova línia 327 Alcúdia – Estany Petit amb busos des de les 7.40 h fins a les 23.25 h.

A la costa de Llevant, divendres també s’activa de nou la línia 428, que connecta Cala d’Or i Porto Cristo amb parades a s’Horta, Portocolom, Cala Tropicana i Cales de Mallorca. El servei en aquesta zona es completarà amb la línia 425, de Cala Bona a Porto Cristo, amb data d’inici prevista per al pròxim 16 de maig.

Els horaris d’aquestes línies ja estan disponibles a la web tib.org.