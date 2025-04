Les Balears se salven de l'apagada elèctrica ocorreguda a la Península

Les Illes Balears no registren, a hores d'ara, cap incidència derivada de l'apagada elèctrica ocorreguda arreu de la península aquest dilluns.

Fonts de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia han assenyalat que no tenen constància que la xarxa elèctrica de l'arxipèlag hagi tengut cap afectació. De moment «hi ha continuïtat en el subministrament i visibilitat total i comunicació amb el sistema».

Des del Govern estan en contacte tant amb Endesa com amb Red Eléctrica, les dues subministradores d'energia a l'arxipèlag per a conèixer l'estat de la xarxa i coordinar-se.

Endesa ha confirmat a Europa Press que poc després de les 13.00 hores no havien registrat cap incidència en el subministrament a les Balears. L'empresa està demanant informació per a conèixer més detalls del que ha passat i conèixer si podria tenir algun efecte derivat.

El subministrament elèctric s'ha interromput arreu de la península ibèrica per causes encara desconegudes cap a les 12.30 hores. L'apagada ha afectat comunicacions, aeroports, xarxes de transport d'alta velocitat tant de l'Estat espanyol com de Portugal.