El Bisbat de Mallorca celebra la missa funeral pel papa Francesc el 29 d’abril i serà retransmesa en directe

El Bisbat de Mallorca, com ja va anunciar dimarts, informa que dimarts, 29 d’abril, a les 19.00 h, se celebrarà a la Santa Església Catedral Basílica de Santa Maria de Mallorca una missa funeral en sufragi per l’ànima del sant pare Francesc, traspassat el passat 21 d’abril a Roma.

La celebració serà presidida pel bisbe de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, i concelebrada per nombrosos preveres de la diòcesi, en comunió amb tota l’Església que aquests dies prega pel descans etern del papa Francesc. Han confirmat l’assistència les principals autoritats institucionals de les Illes Balears, així com representants de diverses confessions religioses.

El Bisbe, adreçant-se a la comunitat diocesana, ha fet una crida especial a tots els preveres, diaques, vida consagrada, membres de les confessions cristianes i d’altres religions, laics i laiques, tot el Poble de Déu, autoritats civils autonòmiques, insulars i municipals, a més dels qui, «tot i no compartir una mateixa fe, se senten a prop del papa Francesc i valoren la seva persona, la claredat de la seva paraula i la tendresa dels seus gestos d’abraçada fraternal a tota la humanitat».

El funeral serà «una acció de gràcies pel llegat del papa Francesc, un testimoni de fe, humilitat i entrega a l’Evangeli que ha deixat una petjada profunda en l’Església i en el món. Serà una celebració per recordar i agrair el seu magisteri, la seva proximitat als més pobres, el seu impuls a una Església sense murs ni fronteres, i la seva invitació constant a viure la misericòrdia, la fraternitat i l’alegria de l’Evangeli». Segons han explicat, durant l’Eucaristia «se seguirà la litúrgia habitual d’un funeral, però inclourà oracions pròpies de les exèquies papals, adaptades a la realitat diocesana, i s’oferirà pel repòs etern del Sant Pare, així com per l’esperança, la unitat i l’amor arreu de l’Església universal i del món que ell tant va promoure».

La celebració serà retransmesa en directe pel canal YouTube de la Catedral (aquí) i s’emetrà per IB3TV i per Cope Mallorca.