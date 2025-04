Proposen una llei per a reforçar, impulsar i reconèixer el paper de les entitats

El Fòrum de la Societat Civil ha presentat una proposta legislativa per a impulsar una Llei de la Societat Civil que, entre altres qüestions, reconegui el paper d'aquestes entitats sense ànim de lucre de les Balears i en garanteixi un finançament bàsic.

Segons han exposat representants del Fòrum en una roda de premsa aquest dijous, a l'anterior legislatura es va començar a treballar en aquesta llei, que compta amb el suport de PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem, que seran els grups que presentaran la iniciativa al Parlament.

En aquest sentit, el portaveu del Fòrum, Jaume Garau, ha assenyalat que la proposta s'ha presentat a la Conselleria de Presidència i Administracions Públiques, que ha assenyalat que es donava prioritat a una la llei de bon govern. «No ens han dit ni que no ni que sí», ha apuntat, confiant que finalment la Llei pugui ser convalidada a la Cambra.

Segons Garau, la societat civil és un «actiu importantíssim» i és «evident» que entitats i associacions han salvat una gran quantitat de patrimoni. Per això, demanen el reconeixement del paper històric i transformador de les entitats, que han estat «claus» en la defensa del medi ambient, la llengua i els drets socials.

L'objectiu de la llei, ha subratllat, és que el Parlament reconegui aquestes entitats i les tracti de manera «adequada». Entre altres propostes, reclamen una definició clara de societat civil i la creació d'un cens oficial d'entitats que permeti l'accés a ajuts i el reconeixement públic, així com la creació d'espais de diàleg a tots els nivells administratius.

Així, cerquen que la participació de les entitats en els assumptes públics estigui reconeguda per llei de forma específica, podent col·laborar des de l'inici dels projectes fins al final de forma «oberta, transparent i democràtica» ja que no és així actualment.

En aquest sentit, la portaveu del GOB Mallorca, Margalida Ramis, ha valorat que allò més important de la proposta és el reconeixement de les entitats i del seu paper. «Fem propostes vinculades a l'interès general i també de far de totes les conseqüències que es poden derivar de polítiques que tenen una mirada més a curt termini», ha exposat.

Segons la seva opinió, la col·laboració sempre és publicoprivada, per la qual cosa des del Fòrum proposen una alternativa de col·laboració publicocol·lectiva. «No som lobbies de pressió, sinó articuladors de propostes pel bé comú», ha afegit Ramis.

La iniciativa legislativa contempla també la creació del Consell de la Societat Civil de les Balears com un òrgan de participació i assessorament en polítiques públiques. També proposen reforçar l'Observatori de les Transicions per a fer un seguiment i una anàlisi de dades rellevants sobre l'impacte social, ambiental i econòmic aportat per les entitats.

Amb tot, consideren necessari facilitar infraestructures i serveis compartits, promoure instruments de finançament estable per a garantir la sostenibilitat de les organitzacions i agilitzar la tramitació i la justificació de subvencions, així com impulsar aliances amb empreses i crear incentius fiscals que reconeguin la col·laboració entre sectors.

Els diputats de Més per Mallorca, el PSIB i les Unides Podem, Lluís Apesteguia, Patricia Gómez i Cristina Gómez, respectivament, han posat en valor la importància d'aquesta llei i de reconèixer el paper de les entitats de la societat civil.