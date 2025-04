Les Balears comencen l'any amb més de 14.000 pacients en espera d'una cirurgia

Un total de 14.095 pacients de les Illes Balears eren a les llistes d'espera per a intervencions quirúrgiques no urgents en començar l'any 2025, amb un temps d'espera mitjà de 99 dies. Això suposa, en comparació amb la resta, la novena CCAA amb un menor temps d'espera.

Aquestes són algunes de les dades publicades aquest dimecres pel Ministeri de Sanitat, on s’hi indica que la taxa de persones en espera d'una operació per cada 1.000 habitants a les Balears se situava en les 11,47 persones, la quarta més baixa de tot l’Estat espanyol. A més, el 14,6% dels pacients feia més de sis mesos que estaven en llista d'espera, un percentatge que se situa com el setè més baix de tot l’Estat.

Les àrees sanitàries que pacients tenen en espera d'una intervenció són Cirurgia General i del Sistema Digestiu (amb més de 3.500 persones), Traumatologia (amb prop de 3.200) i Oftalmologia (amb gairebé 2.400). Pel que fa al temps mitjà de les consultes, les Balears tenen una mitjana de 84 dies i gairebé la meitat (el 45%) esperen més d'un mes.