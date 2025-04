El Consell de Formentera activa la web per a obtenir l'autorització que permeti circular a l'estiu

El Consell Insular de Formentera ha recordat que a partir d'aquest dimarts, 22 d'abril, estarà operatiu el portal 'formentera.eco' per a obtenir l'autorització que permeti la circulació i estacionament de vehicles entre l'1 de juny i el 30 de setembre.

El Consell, en un comunicat, ha assenyalat que, per a facilitar la gestió de residents, es procedirà a la càrrega automàtica de les matrícules corresponents a persones físiques i jurídiques residents a l'Illa, sempre que compleixin amb el pagament de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica o estiguin donades d'alta en el sistema de la zona blava a Formentera.

La institució ha assegurat haver introduït millores en el sistema informàtic de 'formentera.eco'. També ha recordat que s'incrementa fins als 235 vehicles i 50 motocicletes el nombre de vehicles corresponents a residents a Eivissa que podran obtenir l'autorització, mentre que els pertanyents a visitants es fixaran en 1.732 turismes i 122 motocicletes.

Quant a les taxes, se situen enguany en 9 i 4,50 euros per a turismes i motos al juliol i agost, mentre que els imports mínims, es fixen en 45 euros per a turismes i en 22,50 euros per a motos, durant juliol i agost.

Al juny i setembre, les taxes es mantendran en 6 i 3 euros, amb imports mínims de 30 i 15 euros.