L'Ajuntament de Palma autoritza 210 llicències temporals de taxi de maig a octubre

El Departament de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma ha autoritzat 210 llicències municipals temporals de taxi des de l'1 de maig fins al 31 d'octubre d'enguany.

Segons ha informat l'àrea que dirigeix Toni Deudero en una nota de premsa, deu d'aquestes llicències es destinaran a vehicles adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

Els taxistes que optin a aquestes llicències temporals han de complir una sèrie de requisits, com ara que l'autorització per a conduir tendrà caràcter personal i intransferible i no es podrà transmetre en cap cas ni arrendar.

A més, la prestació del servei se circumscriurà als municipis de Palma i Marratxí i no es podrà iniciar cap servei en el recinte del port, aeroport i zones de Can Pastilla i Platja de Palma, des del carrer Déntol fins a la divisòria amb el terme municipal de Llucmajor.

Des de l'Ajuntament han recordat que des de l'inici de legislatura un total de 460 persones han aprovat els cursos per a conductors de taxi, la qual cosa redunda en un major servei per als usuaris.

Concretament, Mobilitat ha ofert diverses convocatòries de taxistes des de juliol de 2023. En la primera varen aprovar 71 taxistes; en la segona convocatòria, que es va celebrar el febrer de 2024, el nombre d'aprovats es va elevar a 150; en la tercera, celebrada també l'any passat, els aprovats varen ser 116, i en la darrera, al gener d'enguany, el nombre d'aprovats va ser de 123.